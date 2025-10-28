“É muita alegria”: avó de João Gomes se emociona e entrega lado fofoqueiro do cantor

Durante a gravação do novo DVD de João Gomes, que aconteceu no último domingo (26/10), no Rio de Janeiro, quem chamou atenção nos bastidores foi dona Josilene, avó do cantor. Em entrevista exclusiva à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, a matriarca falou com emoção sobre o orgulho que sente do neto e ainda arrancou risadas ao revelar o lado “fofoqueiro” do cantor.

“É muita alegria, muita emoção, porque toda vez que eu vejo um show dele é como se fosse a primeira vez. Ele transmite muita paz e alegria pra gente”, disse dona Josilene. A avó contou ainda que acompanhou de perto toda a trajetória de João. “Praticamente eu criei ele. Tenho um carinho muito grande. Faço de tudo pra ver os shows dele, estou sempre presente”, afirmou.

Carinhosa e orgulhosa, dona Josilene não poupou elogios à generosidade do cantor. “Ele é muito atencioso comigo, não me falta nada. O que eu precisar, ele tá pronto pra servir”, contou. Ela também falou sobre o senso de responsabilidade do neto, que, mesmo jovem, já é pai de dois filhos. “A responsabilidade dele é muito grande, mas ele encara tudo com amor. E a gente tá sempre do lado dele pra apoiar.”

Por fim, Dona Josilene revelou que João Gomes herdou dela o gosto por uma boa fofoca. Brincando, Monique Arruda falou da fama da matriarca de ser o “LeoDias de saia”, e dona Josilene caiu na gargalhada. “É ele que começa as fofocas! Eu falo e ele vai espalhar pra família toda”, entregou, bem-humorada.