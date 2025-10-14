É mulher e quer gozar? 15 posições para estimular o ponto G no sexo

Muito se fala sobre o sexo ser uma experiência e um momento maior do que só um objetivo final, como o orgasmo. Pode soar clichê, mas o que vale não é só o destino, e sim o caminho. Nesse momento, as posições sexuais são superaliadas, sobretudo da mulher, que tem um órgão inteiro dedicado ao prazer (o clitóris).

Leia também

Embora gozar não deva ser a única meta do “vuco-vuco”, e sim uma conexão genuína entre você e a parceira (ou o próprio corpo, no caso da transa solo), não dá para negar que o orgasmo pode muito em seus efeitos. Entre as vantagens, está uma melhora no bem-estar e até redução nos níveis de estresse.

E você sabia que adotando posições sexuais específicas consegue obter resultados específicos — como um, ou vários, orgasmos?

Quando se trata de orgasmos múltiplos, estimular o ponto G é fundamental

Quando se trata de orgasmos múltiplos, estimular o ponto G é fundamental. Para isso, você precisa variar o ângulo de penetração.

Uma medida de conseguir isso, por exemplo, é trocar a cama pela bancada da cozinha. Sente-se nela enquanto seu parceiro fica em pé na sua frente e envolva as pernas em volta dele. Certifique-se, é claro, de que a área esteja limpa e sem nenhum objeto cortante por perto.

Essa é uma entre várias formas de fazer com que o ponto G seja tocado, garantindo muito prazer.

Quer mais ideias? Inspire-se nas posições abaixo e deixe o ponto G em evidência no sexo:

16 imagens Fechar modal. 1 de 16

Metrópoles 2 de 16

Posição da aranha

Arte/Metrópoles 3 de 16

Aqui, a parceria fica de costas para quem penetra

Arte Metrópoles 4 de 16

Como aqui ambas as pessoas controlam a penetração, esta é uma posição que é ativa e passiva para os dois

Arte/Metrópoles 5 de 16

A posição cowgirl reversa é uma forma de deixar a mulher no comando

Arte/Metrópoles 6 de 16

Ao colocar as pernas sobre os ombros da pessoa de cima, a penetração anal fica ainda mais profunda

Arte/Metrópoles 7 de 16

Arte/Metrópoles 8 de 16

Para começar, dá para o parceiro tocar os seios da companheira enquanto a penetra de frente

Arte/Metrópoles 9 de 16

É possível melhorar o missionário com um travesseiro no bumbum de quem está sendo penetrado e a adição do vibrador masculino

Arte/Metrópoles 10 de 16

Posição da colher inclinada

Arte/Metrópoles 11 de 16

A posição da lótus é outra que permite uma penetração anal

Arte/Metrópoles 12 de 16

De ladinho

Arte/Metrópoles 13 de 16

Uma variação da tesourinha

Reprodução/Minha Amiga me Disse 14 de 16

Abrir mão do controle pode ajudar. Na cowgirl, quem está por cima tem controle quase total da penetração, tirando de você a possibilidade de penetrar muito rápido ou muito vigorosamente

Arte/Metrópoles 15 de 16

Posição de lado

Arte/Metrópoles 16 de 16

A posição 69 é um ótimo jeito de experimentar sexo oral

arte/Metrópoles