14/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

É mulher e quer gozar? 15 posições para estimular o ponto G no sexo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
e-mulher-e-quer-gozar?-15-posicoes-para-estimular-o-ponto-g-no-sexo

Muito se fala sobre o sexo ser uma experiência e um momento maior do que só um objetivo final, como o orgasmo. Pode soar clichê, mas o que vale não é só o destino, e sim o caminho. Nesse momento, as posições sexuais são superaliadas, sobretudo da mulher, que tem um órgão inteiro dedicado ao prazer (o clitóris).

Leia também

Embora gozar não deva ser a única meta do “vuco-vuco”, e sim uma conexão genuína entre você e a parceira (ou o próprio corpo, no caso da transa solo), não dá para negar que o orgasmo pode muito em seus efeitos. Entre as vantagens, está uma melhora no bem-estar e até redução nos níveis de estresse.

E você sabia que adotando posições sexuais específicas consegue obter resultados específicos — como um, ou vários, orgasmos?

Imagem colorida de um homeme uma mulher quase se beijandoQuando se trata de orgasmos múltiplos, estimular o ponto G é fundamental

Quando se trata de orgasmos múltiplos, estimular o ponto G é fundamental. Para isso, você precisa variar o ângulo de penetração.

Uma medida de conseguir isso, por exemplo, é trocar a cama pela bancada da cozinha. Sente-se nela enquanto seu parceiro fica em pé na sua frente e envolva as pernas em volta dele. Certifique-se, é claro, de que a área esteja limpa e sem nenhum objeto cortante por perto.

Essa é uma entre várias formas de fazer com que o ponto G seja tocado, garantindo muito prazer.

Quer mais ideias? Inspire-se nas posições abaixo e deixe o ponto G em evidência no sexo:

16 imagensPosição da aranhaAqui, a parceria fica de costas para quem penetraComo aqui ambas as pessoas controlam a penetração, esta é uma posição que é ativa e passiva para os doisA posição cowgirl reversa é uma forma de deixar a mulher no comandoAo colocar as pernas sobre os ombros da pessoa de cima, a penetração anal fica ainda mais profundaFechar modal.1 de 16

Metrópoles 2 de 16

Posição da aranha

Arte/Metrópoles3 de 16

Aqui, a parceria fica de costas para quem penetra

Arte Metrópoles4 de 16

Como aqui ambas as pessoas controlam a penetração, esta é uma posição que é ativa e passiva para os dois

Arte/Metrópoles5 de 16

A posição cowgirl reversa é uma forma de deixar a mulher no comando

Arte/Metrópoles6 de 16

Ao colocar as pernas sobre os ombros da pessoa de cima, a penetração anal fica ainda mais profunda

Arte/Metrópoles7 de 16

Arte/Metrópoles8 de 16

Para começar, dá para o parceiro tocar os seios da companheira enquanto a penetra de frente

Arte/Metrópoles9 de 16

É possível melhorar o missionário com um travesseiro no bumbum de quem está sendo penetrado e a adição do vibrador masculino

Arte/Metrópoles10 de 16

Posição da colher inclinada

Arte/Metrópoles11 de 16

A posição da lótus é outra que permite uma penetração anal

Arte/Metrópoles12 de 16

De ladinho

Arte/Metrópoles13 de 16

Uma variação da tesourinha

Reprodução/Minha Amiga me Disse14 de 16

Abrir mão do controle pode ajudar. Na cowgirl, quem está por cima tem controle quase total da penetração, tirando de você a possibilidade de penetrar muito rápido ou muito vigorosamente

Arte/Metrópoles15 de 16

Posição de lado

Arte/Metrópoles16 de 16

A posição 69 é um ótimo jeito de experimentar sexo oral

arte/Metrópoles

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost