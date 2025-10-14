É mulher e quer gozar? 15 posições para estimular o ponto G no sexo

Muito se fala sobre o sexo ser uma experiência e um momento maior do que só um objetivo final, como o orgasmo. Pode soar clichê, mas o que vale não é só o destino, e sim o caminho. Nesse momento, as posições sexuais são superaliadas, sobretudo da mulher, que tem um órgão inteiro dedicado ao prazer (o clitóris).
Embora gozar não deva ser a única meta do “vuco-vuco”, e sim uma conexão genuína entre você e a parceira (ou o próprio corpo, no caso da transa solo), não dá para negar que o orgasmo pode muito em seus efeitos. Entre as vantagens, está uma melhora no bem-estar e até redução nos níveis de estresse.
E você sabia que adotando posições sexuais específicas consegue obter resultados específicos — como um, ou vários, orgasmos?
Quando se trata de orgasmos múltiplos, estimular o ponto G é fundamental
Quando se trata de orgasmos múltiplos, estimular o ponto G é fundamental. Para isso, você precisa variar o ângulo de penetração.
Uma medida de conseguir isso, por exemplo, é trocar a cama pela bancada da cozinha. Sente-se nela enquanto seu parceiro fica em pé na sua frente e envolva as pernas em volta dele. Certifique-se, é claro, de que a área esteja limpa e sem nenhum objeto cortante por perto.
Essa é uma entre várias formas de fazer com que o ponto G seja tocado, garantindo muito prazer.
Quer mais ideias? Inspire-se nas posições abaixo e deixe o ponto G em evidência no sexo:
16 imagensFechar modal.1 de 16
Metrópoles 2 de 16
Posição da aranha
Arte/Metrópoles3 de 16
Aqui, a parceria fica de costas para quem penetra
Arte Metrópoles4 de 16
Como aqui ambas as pessoas controlam a penetração, esta é uma posição que é ativa e passiva para os dois
Arte/Metrópoles5 de 16
A posição cowgirl reversa é uma forma de deixar a mulher no comando
Arte/Metrópoles6 de 16
Ao colocar as pernas sobre os ombros da pessoa de cima, a penetração anal fica ainda mais profunda
Arte/Metrópoles7 de 16
Arte/Metrópoles8 de 16
Para começar, dá para o parceiro tocar os seios da companheira enquanto a penetra de frente
Arte/Metrópoles9 de 16
É possível melhorar o missionário com um travesseiro no bumbum de quem está sendo penetrado e a adição do vibrador masculino
Arte/Metrópoles10 de 16
Posição da colher inclinada
Arte/Metrópoles11 de 16
A posição da lótus é outra que permite uma penetração anal
Arte/Metrópoles12 de 16
De ladinho
Arte/Metrópoles13 de 16
Uma variação da tesourinha
Reprodução/Minha Amiga me Disse14 de 16
Abrir mão do controle pode ajudar. Na cowgirl, quem está por cima tem controle quase total da penetração, tirando de você a possibilidade de penetrar muito rápido ou muito vigorosamente
Arte/Metrópoles15 de 16
Posição de lado
Arte/Metrópoles16 de 16
A posição 69 é um ótimo jeito de experimentar sexo oral
arte/Metrópoles