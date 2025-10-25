25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

É o quê? Homem joga próprio carro de morro, finge sequestro e tenta receber seguro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
e-o-que?-homem-joga-proprio-carro-de-morro,-finge-sequestro-e-tenta-receber-seguro

Em Belo Horizonte, um Chevrolet Spin branco protagonizou um drama digno de filme de ação… inventado. Celso Eloy Guimarães, de 59 anos, foi autuado por falsa comunicação de crime depois de alegar que havia sido sequestrado e que seu carro havia sido roubado. A polícia, no entanto, descobriu que o verdadeiro autor do “roubo” foi o própria “vítima”.

Segundo o Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, o homem acionou o 190 por volta das 22h48, relatando que, após um dia cheio de compromissos e uma parada para ir ao banheiro no bairro Buritis, fora abordado por criminosos que o sequestraram e levaram seu veículo. O local do suposto crime foi indicado como a avenida Olinto Meireles, no bairro Araguaia.

Veja as fotos

Reprodução
Polícia Civil de MGReprodução
Reprodução
Polícia Militar de MGReprodução

Leia Também

De acordo com apuração do G1, o plano começou a desmoronar quando os policiais consultaram as câmeras do sistema Hélios. Foi constatado que o carro realmente esteve no Barreiro, mas às 11h da manhã, muito antes do horário informado por Celso. Diante das divergências, ele acabou confessando: “Foi por causa de dificuldades financeiras que joguei o carro em um dos morros localizados na Estrada de Casa Branca, na região do Parque Estadual do Rola Moça”, admitiu à PM.

O objetivo era simples: simular um sequestro e roubo para acionar a seguradora e receber o valor do veículo conforme a tabela Fipe. Celso revelou que o carro é financiado em 60 parcelas de R$ 695, das quais ele havia quitado apenas 17, e que não tinha condições de continuar pagando.

A Polícia Militar lavrou um termo circunstanciado por falsa comunicação de crime. O suspeito assinou um compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte e foi liberado. A Polícia Civil confirmou o registro e informou que aguardará o agendamento da audiência.

No fim, o que era para ser uma história de azar virou caso curioso: um homem, um carro e um morro, e uma farsa que não passou despercebida e que, ao tentar se livrar de um aperto financeiro e se dar bem em cima disso, a situação se complicou ainda mais pro Celso.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost