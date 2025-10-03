É oficial! Luan Pereira pede Victoria Miranda em namoro durante viagem ao Chile

Não é de hoje que o romance entre Luan Pereira e Victoria Miranda está em evidência. Há algumas semanas, o cantor e a modelo vêm sendo vistos em clima apaixonado. Mas foi apenas nesta sexta-feira (3/10) que o artista decidiu oficializar a relação. Durante uma viagem ao Chile, ele se ajoelhou e fez o tão esperado pedido.

Em seu perfil no Instagram, Luan compartilhou um vídeo do momento especial. Enquanto se divertia com Victoria, que pulava na cama do hotel onde estão hospedados, o cantor decidiu que aquela era a hora perfeita para oficializar o namoro. Ele então se ajoelhou e pediu a modelo em namoro, recebendo um “sim” imediato e cheio de emoção.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Luan Pereira pede Victoria Miranda em namoro Foto/Instagram/@luanpereiracantor Luan Pereira e família de Victoria Miranda Foto/Instagram/@luanpereira Luan Pereira e família de Victoria Miranda Foto/Instagram/@luanpereira Luan Pereira e família de Victoria Miranda Foto/Instagram/@pricyllapedroso Victória Miranda e Luan Pereira Foto: Reprodução/Instagram Victória Miranda, influenciadora que estava acompanhando Luan Pereira durante briga com Dado Dolabella Foto: Reprodução/Instagram Voltar

Próximo

Na legenda, Pereira contou que tinha se organizado fazer o pedido de outra maneira: “Eu tinha planejado o melhor pedido nas montanhas, na neve, mas só DEUS e a gente vai entender o que foi o momento, a sensação, o que deu a brecha pra eu não me aguentar e fazer isso”, o cantor contou que não resistiu a emoção do momento.

Para encerrar a declaração, Luan afirmou que “nunca se sentiu tão feliz na vida”. Vale lembrar que o cantor e a modelo já haviam tornado o relacionamento público. O artista, inclusive, chegou a viajar para conhecer os novos sogros e fez várias declarações apaixonadas para Victoria, mas foi apenas agora que o namoro se oficializou.