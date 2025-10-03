03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

É oficial! Luan Pereira pede Victoria Miranda em namoro durante viagem ao Chile

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
e-oficial!-luan-pereira-pede-victoria-miranda-em-namoro-durante-viagem-ao-chile

Não é de hoje que o romance entre Luan Pereira e Victoria Miranda está em evidência. Há algumas semanas, o cantor e a modelo vêm sendo vistos em clima apaixonado. Mas foi apenas nesta sexta-feira (3/10) que o artista decidiu oficializar a relação. Durante uma viagem ao Chile, ele se ajoelhou e fez o tão esperado pedido.

Em seu perfil no Instagram, Luan compartilhou um vídeo do momento especial. Enquanto se divertia com Victoria, que pulava na cama do hotel onde estão hospedados, o cantor decidiu que aquela era a hora perfeita para oficializar o namoro. Ele então se ajoelhou e pediu a modelo em namoro, recebendo um “sim” imediato e cheio de emoção.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@luanpereiracantor
Luan Pereira pede Victoria Miranda em namoroFoto/Instagram/@luanpereiracantor
Foto/Instagram/@luanpereira
Luan Pereira e família de Victoria MirandaFoto/Instagram/@luanpereira
Foto/Instagram/@luanpereira
Luan Pereira e família de Victoria MirandaFoto/Instagram/@luanpereira
Foto/Instagram/@pricyllapedroso
Luan Pereira e família de Victoria MirandaFoto/Instagram/@pricyllapedroso
Foto: Reprodução/Instagram
Victória Miranda e Luan PereiraFoto: Reprodução/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Victória Miranda, influenciadora que estava acompanhando Luan Pereira durante briga com Dado DolabellaFoto: Reprodução/Instagram

Leia Também

Na legenda, Pereira contou que tinha se organizado fazer o pedido de outra maneira: “Eu tinha planejado o melhor pedido nas montanhas, na neve, mas só DEUS e a gente vai entender o que foi o momento, a sensação, o que deu a brecha pra eu não me aguentar e fazer isso”, o cantor contou que não resistiu a emoção do momento.

Para encerrar a declaração, Luan afirmou que “nunca se sentiu tão feliz na vida”. Vale lembrar que o cantor e a modelo já haviam tornado o relacionamento público. O artista, inclusive, chegou a viajar para conhecer os novos sogros e fez várias declarações apaixonadas para Victoria, mas foi apenas agora que o namoro se oficializou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost