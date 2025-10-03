É oficial: Zé Felipe estampa o amor por Ana Castela até no look em novos cliques do casal

A relação entre Ana Castela e Zé Felipe segue chamando atenção! Nesta sexta-feira (3/10), o casal do ano posou em um novo registro para as redes sociais. Nas fotos, ambos aparecem sorridentes, lado a lado, com direito a homenagem para a Boiadeira, através do look escolhido pelo sertanejo. O amor está no ar?

O casaco do filho de Leonardo é estampado com o nome e fotos da companheira de profissão. Na legenda, os dois fizeram menção à nova parceria musical: “Já ouviu ‘Sua Boca mente’?”. Em cerca de meia hora no ar, a publicação já havia ultrapassado a marca de 1 milhão de curtidas no Instagram.

Zé Felipe e Ana Castela estão entre os lançamentos da semana Divulgação Ana Castela e Zé Felipe Reprodução / Instagram: @zefelipe Amigo de Ana Castela e Zé Felipe registra momento fofo Foto/Instagram/OdoricoReis

Nos comentários, os fãs também se declararam para o novo casal: “A Maria Flávia vem aí”, disse um perfil, em referência ao nome das primeiras filhas de Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, e da cantora, batizada de Ana Flávia. “Assumidos que fala?”, continuou outra internauta.

Mais cedo, o artista foi à casa da cantora e aproveitou para tomar um cafezinho com Michele e Rodrigo Castela, pais dela.Vale lembrar que a sertaneja também já conheceu os pais do intérprete, sinal de que a relação está cada vez mais próxima. Ana Castela mostrou a família reunida na cozinha de sua mansão em Londrina. Zé surgiu em um bate-papo animado com os pais da cantora.