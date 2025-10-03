03/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

É oficial: Zé Felipe estampa o amor por Ana Castela até no look em novos cliques do casal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A relação entre Ana Castela e Zé Felipe segue chamando atenção! Nesta sexta-feira (3/10), o casal do ano posou em um novo registro para as redes sociais. Nas fotos, ambos aparecem sorridentes, lado a lado, com direito a homenagem para a Boiadeira, através do look escolhido pelo sertanejo. O amor está no ar?

O casaco do filho de Leonardo é estampado com o nome e fotos da companheira de profissão. Na legenda, os dois fizeram menção à nova parceria musical: “Já ouviu ‘Sua Boca mente’?”. Em cerca de meia hora no ar, a publicação já havia ultrapassado a marca de 1 milhão de curtidas no Instagram.

Veja as fotos

Instagram/@anacastelacantora
Instagram/@anacastelacantora
Instagram/@anacastelacantora
Instagram/@anacastelacantora
Divulgação
Zé Felipe e Ana Castela estão entre os lançamentos da semanaDivulgação
Reprodução / Instagram: @zefelipe
Ana Castela e Zé FelipeReprodução / Instagram: @zefelipe
Foto/Instagram/OdoricoReis
Amigo de Ana Castela e Zé Felipe registra momento fofoFoto/Instagram/OdoricoReis

Leia Também

Nos comentários, os fãs também se declararam para o novo casal: “A Maria Flávia vem aí”, disse um perfil, em referência ao nome das primeiras filhas de Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, e da cantora, batizada de Ana Flávia. “Assumidos que fala?”, continuou outra internauta.

Mais cedo, o artista foi à casa da cantora e aproveitou para tomar um cafezinho com Michele e Rodrigo Castela, pais dela.Vale lembrar que a sertaneja também já conheceu os pais do intérprete, sinal de que a relação está cada vez mais próxima. Ana Castela mostrou a família reunida na cozinha de sua mansão em Londrina. Zé surgiu em um bate-papo animado com os pais da cantora.

Os rumores de romance entre Ana e Zé começaram em junho, durante uma viagem pela cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Desde então, sobraram encontros, flagras e cliques nas redes sociais.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost