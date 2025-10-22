“É parceria, não apropriação”: líder nega que Bocalom esteja tentando ‘surfar’ no Minha Casa Minha Vida

O líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Márcio Mustafá (PSDB), saiu em defesa do gestor após críticas de vereadores da oposição que acusaram a prefeitura de tentar “surfar” no programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal.

Em entrevista ao ContilNet, o parlamentar explicou como se dá a parceria entre os dois entes e destacou o papel da prefeitura nas obras.

“Na realidade, eu conheço o projeto, eu entendo do processo do Minha Casa, Minha Vida. Os terrenos foram doados, eram áreas que pertenciam ao programa 1001 Dignidades e foram cedidas para o Minha Casa, Minha Vida”, explicou Mustafá.

As declarações de Mustafá ocorreram após debates na Câmara, em que vereadores da oposição afirmaram que o prefeito Bocalom estaria tentando ocultar o governo federal, tomando para si, os créditos da construção das unidade habitacionais na capital acreana.

Segundo o vereador, a gestão municipal também tem contribuído diretamente na execução das obras.

“A prefeitura está entrando com infraestrutura, esgoto, água e terraplanagem. Então, é uma parceria junto com o governo federal”, reforçou o líder da base.