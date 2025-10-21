“É preciso estar preparado para cada partida”, diz técnico do Real Madrid sobre Endrick

21/10/2025
O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, concedeu entrevista coletiva antes do jogo desta quarta-feira (22/10), entre Real Madrid e Juventus, pela terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League. A bola rola às 16h (horário de Brasília).

O treinador esclareceu questões internas do elenco, inclusive a situação do atacante Endrick, que vem sendo abordado como possível saída do clube merengue.

Endrick não atuou em nenhum jogo nesta temporada, e vai mesmo ser emprestado pelo Real Madrid a partir de janeiro, ou seja, logo no início do ano.

“Não estamos nesse momento. A concorrência no ataque é intensa. É preciso estar preparado para cada partida. Endrick, Gonzalo e Brahim têm que estar prontos. Eles vão entrar, e é preciso estar preparados. Isto é a elite, e precisamos de muitos jogadores bons”, declarou Xabi Alonso, em entrevista coletiva.

