“É um amor mais leve”: Joelma fala sobre nova fase como vovó em dose dupla

Além do novo DVD e do sucesso do EP, Joelma abriu o coração em entrevista à repórter Stefanny Loredo, do portal LeoDias, durante a coletiva de imprensa para o lançamento de seu novo DVD, nesta sexta-feira (17/10), em Brasília, e falou sobre a vida pessoal e a felicidade em se tornar avó.
Com o brilho nos olhos de quem vive um novo capítulo, Joelma contou que está experimentando a maternidade “em dobro”, e não escondeu a emoção. “Dois netinhos agora, esse ano? É bom demais, né?”, disse a cantora. Joelma fala sobre as conversas que tem com a filha após o nascimento dos netos. “Se eu tenho um direito sobre você, eu tenho dobrado sobre ele, viu? Então você cuida direitinho, senão eu pego!”, brincou.
Com a experiência de quem já criou três filhos, Joelma explicou que essa nova etapa tem outro sabor. “É diferente. Muito diferente, gente. Quando a gente é mãe, está sempre treinando, acertando e errando. Agora, com a experiência que já tenho, a gente aprende a lidar melhor. É um amor mais leve, mais maduro”, confidenciou.
A artista também revelou o quanto curte passar noites inteiras com o netinho. “Ela me diz: ‘mãe, pode ficar com ele hoje à noite?’ E eu digo: ‘pode, vai, aproveita’. Aí ele dorme comigo e eu tenho um momento só nosso. É muito especial”, contou.
Mesmo com a agenda lotada, entre shows, gravações e novos projetos, Joelma faz questão de reforçar: família vem em primeiro lugar.“No fim do dia, é isso que importa. O palco é meu lugar, mas eles são meu coração”, finalizou.
A cantora é avó em dose dupla, já que Yasmin Mendes, sua filha mais nova, deu à luz a Oliver, fruto de seu relacionamento com baterista da banda Neto Alcântara; e Yago Matos, filho do meio, se tornou papai de Zahara, fruto de seu casamento com Lorena Lopes.