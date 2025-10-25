25/10/2025
EBC promove debate na UnB para marcar 18 anos de existência

Escrito por Agência Brasil
A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realiza na próxima terça-feira (28) um debate em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) para marcar os 18 anos de criação da empresa. O evento ocorrerá às 10h no Auditório Pompeu de Sousa da Faculdade de Comunicação (FAC) da UnB.

São presenças confirmadas no encontro a primeira presidenta da EBC, Tereza Cruvinel; os ex-presidentes Ricardo Melo, Kariane Costa e Hélio Doyle; a ex-ministra da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom/PR) Helena Chagas; além do ex-presidente da Radiobrás e professor da Universidade de São Paulo (USP), Eugênio Bucci, e do presidente do Comitê Editorial e de Programação (Comep), Pedro Rafael Vilela.

Também participam do evento a diretora da Faculdade de Comunicação da UnB Dione Moura e o professor Fernando Oliveira Paulino, coordenador do Laboratório de Políticas de Comunicação (LaPCom) e presidente da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação (ALAIC).

“A EBC volta para a universidade, onde cresceu o debate sobre comunicação pública no país, para debater não só nossas origens, mas o futuro que precisamos construir, de uma empresa pública relevante para a sociedade e essencial para a democracia em nosso país”, afirma o atual presidente da empresa, André Basbaum.

Histórico

Em 24 de outubro de 2007, um decreto presidencial cria a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A empresa surge fruto do debate ocorrido no ano anterior no Fórum da TV Pública, realizado em 2006, com participação do Ministério da Cultura e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Criada a partir da fusão das estruturas da TVE e da Radiobrás, a EBC também herda o patrimônio da comunicação pública brasileira iniciada há mais de 100 anos, com a fundação da Rádio Sociedade no Rio, que se tornaria depois a Rádio MEC. Em 2025, a Rádio MEC completou 102 anos de existência.

Serviço

O evento é aberto ao público e à comunidade acadêmica mediante inscrição pelo e-mail [email protected] informando nome, órgão ou faculdade, CPF e telefone.

