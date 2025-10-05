ed-gein,-de-monstro,-inspirou-famosa-franquia-de-filmes-de-terror

A nova temporada da série Monstro, lançada na Netflix na última sexta-feira (3/10), retrata a vida de Ed Gein, serial killer americano preso em 1957. Conhecido por assassinar duas mulheres, Gein utilizava a pele de corpos enterrados para criar móveis e objetos.

Seus crimes chocaram o país e inspiraram clássicos do terror, incluindo a franquia Massacre da Serra Elétrica, lançada entre 1974 e 1994, além de outras adaptações posteriores. Os filmes trouxeram o vilão Leatherface, inspirado no assassino real.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

O Massacre da Serra Elétrica (1974)

Reprodução/IMDb 2 de 6

Cena de Monstros: A História de Ed Gein

Divulgação/Netflix 3 de 6

O Massacre da Serra Elétrica (1974)

Reprodução/IMDb 4 de 6

Monstro: The Ed Gein Story

Divulgação 5 de 6

Cena de Monstros: A História de Ed Gein

Divulgação/Netflix 6 de 6

Monstro: The Ed Gein Story

Divulgação

Assim como Ed Gein, Leatherface vivia isolado e sequestrava pessoas na região. Uma das marcas do personagem é a máscara feita de pele humana. Na vida real, Gein confeccionava calças, cintos e máscaras com restos humanos. A família do vilão do cinema apresenta hábitos canibais, reforçando o teor macabro da saga.

Ed Gein nasceu em 1906 e matou pelo menos duas mulheres: Mary Hogan e Bernice Worden. Ao investigar sua casa, a polícia encontrou móveis e utensílios confeccionados com restos humanos assassinados ou retirados de cemitérios.

Preso em 1957, Gein foi inicialmente considerado mentalmente incapaz e enviado a um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Em 1968, foi julgado e declarado culpado pelo assassinato de Worden, permanecendo internado até sua morte, em 1984, aos 77 anos.

Além de Massacre da Serra Elétrica, os crimes de Ed Gein inspiraram outras produções icônicas do terror, como Psicose (1960) e O Silêncio dos Inocentes (1991).

Veja o trailer de Monstro: A História de Ed Gein: