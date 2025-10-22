22/10/2025
Ed Sheeran confirma que virá ao Brasil em 2026 com turnê: “Não se preocupe”

Ed Sheeran em breve sairá pelo mundo com mais uma turnê arrasadora. Sucesso nos palcos, o inglês anunciou, nesta semana, que viria para a América Latina em 2026, mas desapontou fãs ao deixar Brasil, Chile e Argentina de fora, os principais mercados do continente. Em seguida, o astro explicou que as datas para o público brasileiro ainda serão acertadas.

“Eu volto mais tarde, em 2026. Não se preocupe”, escreveu o artista ao responder uma fã brasileira nos comentários do Instagram.

Veja as fotos

Em dezembro, o cantor colocará o pé na estrada com a “Loop Tour”, que divulga o seu mais recente álbum, “Play”. A primeira etapa da turnê será na Europa. Na sequência, Ed Sheeran passará pela Oceania, Ásia e América Latina, finalizando com shows na América do Norte, em novembro do ano que vem. Brasil, México, Argentina e Chile devem encerrar a maratona entre novembro e dezembro de 2026.

Voz de hits como “Thinking Out Loud” e “Shape of You”, o cantor esteve no Brasil pela última vez em 2024, quando foi headliner do Rock In Rio.

