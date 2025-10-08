Éder Militão desabafa após dois anos marcados por lesões: “Pensei em parar de jogar bola”

De volta à seleção brasileira, o zagueiro Éder Militão abriu o coração ao falar sobre o período mais difícil da carreira. O jogador do Real Madrid enfrentou duas graves lesões nos joelhos, ambas envolvendo o ligamento cruzado anterior, e passou 438 dias no departamento médico.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (8/10), o defensor relembrou os momentos de incerteza durante a recuperação. “Na segunda lesão passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei em parar de jogar bola. Não é fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha filha e dos companheiros, hoje estou aqui para jogar bem”, afirmou Militão.

Treino da seleção brasileira em Seul, na Coreia do Norte (Éder Militão, Vini Jr, Lucas Paqueta, Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli) Foto: Rafael Ribeiro/CBF Éder Militão no treino da seleção brasileira, em Seul, na Coreia do Sul Foto: Rafael Ribeiro/CBF Éder Militão no treino da seleção brasileira, em Seul, na Coreia do Sul Foto: Rafael Ribeiro/CBF Estêvão se apresenta à Seleção Brasileira em Granja Comary FOTO: @rafaelribeirorio / CBF

Próximo

O jogador destacou a dificuldade do processo e a importância da família, sua esposa Tainá Castro e da fé no período de reabilitação. “Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Acaba que a segunda você encara de outra forma por já saber do processo. Não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito apegado a família, a Deus… É algo que te tira rotina, do que você está acostumado a fazer, a treinar. De repente, você fica em casa dependendo de uma ajuda, de alguém fazer as coisas para você. Graças a Deus, me recuperei das lesões, voltei ao grande nível, o que não é fácil”, declarou.

Recuperado, Militão voltou a atuar com frequência pelo Real Madrid e já soma sete jogos na atual temporada, com um gol marcado. O defensor agora mira os próximos compromissos da Seleção, que encara a Coreia do Sul e o Japão nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

Próximos jogos da Seleção Brasileira

Coreia do Sul – 10/10, às 8h (horário de Brasília) – Amistoso

Japão – 14/10, às 7h30 (horário de Brasília) – Amistoso