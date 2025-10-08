Éder Militão desabafa após dois anos marcados por lesões: “Pensei em parar de jogar bola”

De volta à seleção brasileira, o zagueiro Éder Militão abriu o coração ao falar sobre o período mais difícil da carreira. O jogador do Real Madrid enfrentou duas graves lesões nos joelhos, ambas envolvendo o ligamento cruzado anterior, e passou 438 dias no departamento médico.
Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (8/10), o defensor relembrou os momentos de incerteza durante a recuperação. “Na segunda lesão passaram muitas coisas pela minha cabeça. Pensei em parar de jogar bola. Não é fácil, mas com a ajuda da minha esposa, da minha filha e dos companheiros, hoje estou aqui para jogar bem”, afirmou Militão.
O jogador destacou a dificuldade do processo e a importância da família, sua esposa Tainá Castro e da fé no período de reabilitação. “Foram dois anos difíceis, com duas lesões muito complicadas. Acaba que a segunda você encara de outra forma por já saber do processo. Não é uma coisa fácil de lidar. Tem que estar muito apegado a família, a Deus… É algo que te tira rotina, do que você está acostumado a fazer, a treinar. De repente, você fica em casa dependendo de uma ajuda, de alguém fazer as coisas para você. Graças a Deus, me recuperei das lesões, voltei ao grande nível, o que não é fácil”, declarou.
Recuperado, Militão voltou a atuar com frequência pelo Real Madrid e já soma sete jogos na atual temporada, com um gol marcado. O defensor agora mira os próximos compromissos da Seleção, que encara a Coreia do Sul e o Japão nos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.
Próximos jogos da Seleção Brasileira
Coreia do Sul – 10/10, às 8h (horário de Brasília) – Amistoso
Japão – 14/10, às 7h30 (horário de Brasília) – Amistoso