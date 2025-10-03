Eder Militão entrega namoro de Virginia e Vini Jr.

03/10/2025
O jogador Eder Militão deixou os internautas em polvorosa ao entregar o possível romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca por meio de um comentário nas redes sociais.

O companheiro de clube de Vini Jr. deixou um comentário em resposta à recente interação pública entre a influenciadora e o atacante.

O comentário de Vini Jr.

Mais cedo, Virginia compartilhou em suas redes uma foto ao lado das amigas Tainá Militão, Duda Freire e Lidia Souza durante um banho de sauna.

Nos comentários da postagem, Vini Jr. fez questão de marcar presença: “Vida boa”, escreveu o atleta, acrescentando emojis de apaixonado. Quem também interagiu foi Éder Militão, que, ao perceber o recado do colega, comentou: “Casal favorito”.

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Militão "confirma" romance de Vini Jr. e Virginia: "Casal favorito"

Vini Jr. deixa comentário apaixonado em postagem de Virginia

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Vídeo: esposa de Éder Militão comemora volta aos gramados do zagueiro

Web detona Éder Militão após pedido de guarda da filha com Karol Lima

Virginia em Madrid

Atualmente, Virginia aproveita momentos de lazer em Madrid, na Espanha. Recentemente, nos stories do Instagram, a apresentadora do SBT não escondeu que está hospedada na mansão do craque da Seleção Brasileira.

Vini Jr., no entanto, ainda não apareceu nos stories de Virginia. A influenciadora chegou a filmar Eder Militão, marido de Tainá Militão, durante um momento de confraternização com amigos na residência do atacante.

Outro que surgiu brevemente, mas logo se afastou das câmeras, foi João Victor, melhor amigo e assessor de Vini Jr., apontado como possível affair de Duda Freire, amiga de Virginia.

