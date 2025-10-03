03/10/2025
Éder Militão responde comentário de Vini Jr. em foto de Virginia: “Casal favorito”

Escrito por Portal Leo Dias
Estão assumidos mesmo! Após Vini Jr. deixar um comentário na publicação de Virginia Fonseca ao lado de Tainá Castro na mansão do craque nesta sexta-feira (3/10), Éder Militão aproveitou para elogiar o “novo casal” ao responder ao comentário do colega de equipe. A influenciadora, Tainá e Militão estão aproveitando uns dias juntos em Madrid.

“Casal favorito”, reagiu Éder, junto de um emoji de rostinho apaixonado, ao comentário de Vini Jr.: “Vida boa”, na postagem onde Virginia e Tainá aparecem posando para fotos na sauna do atacante.

Veja as fotos

Além das duas, estão Lídia Souza e Duda Freire nos cliques, onde aparecem conversando e dando risada, além de exibirem o corpo sarado depois de malharem na academia do jogador: “Hora da recuperação”, escreveu a ex de Zé Felipe na legenda.

Vale lembrar que essa é a terceira ida de Virgínia a Madrid em poucos meses. No dia em que desembarcou, a influenciadora digital saiu para jantar com Vini, Tainá e Éder. No início, as famosas fizeram mistério e não revelaram que estavam juntas. Mas, desde então, a apresentadora se aproximou ainda mais da mulher do jogador, e elas estão passando mais tempo juntas, com direito a fotos para os seguidores.

