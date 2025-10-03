Éder Militão responde comentário de Vini Jr. em foto de Virginia: “Casal favorito”

Estão assumidos mesmo! Após Vini Jr. deixar um comentário na publicação de Virginia Fonseca ao lado de Tainá Castro na mansão do craque nesta sexta-feira (3/10), Éder Militão aproveitou para elogiar o “novo casal” ao responder ao comentário do colega de equipe. A influenciadora, Tainá e Militão estão aproveitando uns dias juntos em Madrid.

“Casal favorito”, reagiu Éder, junto de um emoji de rostinho apaixonado, ao comentário de Vini Jr.: “Vida boa”, na postagem onde Virginia e Tainá aparecem posando para fotos na sauna do atacante.

Militão responde a comentário de Vini Jr. em foto de Virginia: "Casal favorito" Reprodução Instagram @virginia Vini Jr deixa comentário em foto de Virginia Reprodução/Instagram @Virginia Virginia e Tainá Castro posam de biquíni na casa de Vini Jr Foto/Instagram/@virginia Virginia e Tainá Castro posam de biquíni na casa de Vini Jr Foto/Instagram/@virginia Virginia e Tainá Castro posam de biquíni na casa de Vini Jr Foto/Instagram/@virginia

Além das duas, estão Lídia Souza e Duda Freire nos cliques, onde aparecem conversando e dando risada, além de exibirem o corpo sarado depois de malharem na academia do jogador: “Hora da recuperação”, escreveu a ex de Zé Felipe na legenda.

Vale lembrar que essa é a terceira ida de Virgínia a Madrid em poucos meses. No dia em que desembarcou, a influenciadora digital saiu para jantar com Vini, Tainá e Éder. No início, as famosas fizeram mistério e não revelaram que estavam juntas. Mas, desde então, a apresentadora se aproximou ainda mais da mulher do jogador, e elas estão passando mais tempo juntas, com direito a fotos para os seguidores.