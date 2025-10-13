Edilson Capetinha coloca João Silva em saia-justa durante gravação

A semana foi de pura resenha para Edilson Capetinha. O craque participou da gravação do programa do João Silva, filho de Fausto Silva, no SBT, e não perdeu a chance de colocar o apresentador em uma daquelas situações que só ele sabe provocar.

Durante o quadro Quem é o Melhor?, o ex-jogador perguntou ao apresentador quem ele achava superior entre Romário e Ronaldo. Sem pensar duas vezes, o rapaz respondeu: “Ronaldo!”.

Na hora, Capetinha reagiu com bom humor e soltou sua famosa frase que virou meme entre os fãs: “Eu discordo, craque!”.

Encontro recente no gramado

Dias depois da gravação, o destino tratou de colocar Capetinha e Romário lado a lado — desta vez em campo, no jogo entre a Seleção Brasileira Master e a Seleção italiana, transmitido pela SporTV. E adivinha só quem roubou a cena?

Aos 55 anos, Edilson correu, driblou e atuou com mais vontade do que muito atleta da nova geração. O ex-jogador foi apontado nas redes como o craque da partida, mostrando que o talento e a garra continuam intactos. “Ele é o retrato do futebol raiz. O que falta hoje é isso: entrega e amor pelo jogo”, escreveu um internauta.

Entre uma brincadeira no SBT e um show dentro de campo, Edilson Capetinha provou mais uma vez que a experiência fala mais alto — e que a resposta de João, digamos, não envelheceu tão bem assim!