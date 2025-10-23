edu-guedes-e-ana-hickmann-revelam-o-quarto-do-casal-antes-do-grande-dia

Edu Guedes e Ana Hickmann abriram as portas da Casa Gialla, mansão histórica que estão restaurando no distrito do Leme, interior de São Paulo. O local, com mais de 200 anos, será o cenário do casamento dos dois. Em um novo vídeo publicado no canal do chef no YouTube, o casal mostra o avanço das obras e revela o primeiro cômodo finalizado: o quarto onde vão dormir juntos após o “sim”.

A residência, datada de 1820, tem mais de 3 mil metros quadrados de construção: “Já reestruturamos o telhado e pintamos a parte externa. Faltam as janelas, mas o quarto está ficando pronto”, conta Edu. “Esse vai ser o nosso quarto. Vocês estão vendo vazio agora, mas daqui a pouco vai ficar completo, cheio e lindo”, diz Ana, empolgada.

O espaço ganhou um toque pessoal com móveis reaproveitados das casas antigas deles e peças garimpadas em antiquários: “Essa mesinha a Ana pintou, era da outra fazenda. A poltrona também veio de lá. Já o lustre é inglês, antigo, e foi ela quem escolheu no antiquário”, explica o apresentador.

Além da reforma do quarto, Edu revelou que já estão construindo um canil para os cachorros de Ana e pretende reformar os demais cômodos aos poucos: “A gente vai começar pelos quartos e seguir para os outros ambientes”, diz o chef.

A Casa Gialla preserva portas, janelas e pisos originais do século XIX, além de curiosidades no jardim: Ana contou que há um pé de camélia, planta que a princesa Isabel costumava oferecer a famílias que libertavam pessoas escravizadas.

O vídeo faz parte de uma série em que os noivos documentam o passo a passo da transformação do imóvel, um misto de diário de reforma e projeto de vida a dois.

Em outro tour pela casa, eles mostraram todos os quartos, que Ana descreveu como “enormes”. O casal apresentou seis dormitórios ao todo, sendo que três deles não possuem banheiro. Edu sugeriu transformar alguns cômodos em suítes para oferecer mais conforto.

Já a cozinha permanece praticamente intacta, mantendo as características da época: “O que me chama atenção é que ela está bem original. Tem paredes largas para ajudar na climatização, e os armários são os mesmos da época”, explica o chef de cozinha.