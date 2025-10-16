16/10/2025
Edu Guedes é liberado para treinar e correr após tumor no pâncreas: “Fora de forma”

Edu Guedes usou as redes sociais, nesta quinta-feira (16/10), para contar que foi liberado para realizar atividades físicas e voltar a correr. Em julho deste ano, o apresentador passou por procedimentos cirúrgicos no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após ser diagnosticado com um tumor no pâncreas.

“Esta semana eu recebi a liberação para voltar a treinar mais firme e também voltar a correr. Lógico, eu estou totalmente fora da forma que eu estava antes das cirurgias, mas estou feliz porque posso treinar novamente, posso fazer as coisas que eu gosto”, disse ele em um vídeo gravado no Instagram.

O artista ainda refletiu sobre a importância de levar as situações da vida de forma leve. “Eu queria dizer uma coisa para todos vocês. Muitas vezes, a gente acaba sofrendo também por antecipação com algumas coisas. Tipo, é uma segunda-feira, você vai fazer o exame na sexta, e passa a semana inteira preocupado com aquilo. Não vale a pena”, disse ele.

“Se você conseguir mudar seu pensamento, fazer outras coisas, outras atividades e não pensar naquilo, vai deixar essas coisas ruins ou qualquer pensamento longe de você. E daí na sexta, quando você tiver que fazer o exame, fica preocupado. É só naquela hora, até sair o exame. E é isso. Um beijo grande a todos”, acrescentou.

Nas redes sociais, Edu chegou a explicar que o tumor foi detectado pelos médicos após uma crise renal. “Por incrível que pareça, aquelas pedras que pareciam ser a pior coisa do mundo, mais a investigação do Dr. Joaquim, salvaram a minha vida. A gente decidiu, então, fazer duas cirurgias para os rins estarem bons e fortes, e uma cirurgia mais delicada. Me operaram bem rápido. A cirurgia demorou aproximadamente seis horas e foi um sucesso. Nela, ele retirou a cauda do pâncreas, alguns gânglios e o baço. Minha recuperação está sendo ótima”, disse o chef de cozinha na ocasião.

