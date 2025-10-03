Edu Guedes fala sobre motorhome e realização de sonhos: “Não tinha condição de ter antes”

Após enfrentar um câncer, Edu Guedes revelou que está realizando seus maiores sonhos ao lado da esposa, a apresentadora Ana Hickmann. Durante um bate-papo com a repórter Katharine Alves para o portal LeoDias, o apresentador deu detalhes sobre a reforma de seu motorhome –veículo automotor que combina transporte e acomodação, permitindo viver, cozinhar e dormir confortavelmente enquanto se está na estrada.

Edu explicou o motivo de querer investir no veículo do zero, destacando o valor que ele dá ao tempo em família. “O que acontece? Eu, a Ana e nossos filhos, a gente adora viajar. A Ana adora dirigir, eu também. E para mim, comprar alguma coisa nova, pronta, não tem o valor que teria de eu estar fazendo”, explicou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Edu Guedes Foto: Portal LeoDias Ana Hickmann comemora um ano de noivado com Edu Guedes Reprodução/Instagram/@ahickmann Ana Hickmann comemora um ano de noivado com Edu Guedes Reprodução: Instagram/@ahickmann Edu Guedes e Ana Hickmann Reprodução: Portal LeoDias Ana Hickmann e Edu Guedes Foto: Reprodução/Instagram @ahickmann Voltar

Próximo

Ele detalhou sua decisão: “Então, eu comprei um ônibus antigo, a gente está transformando ele inteiro. Acho que isso é uma terapia para mim também. A realização dos sonhos que eu posso ter hoje, que eu não tinha condição de ter antes, vai nisso.”

Animado com as possibilidades, Edu completou: “Vai além de comprar algo, é poder transformar. Uma coisa simples, uma coisa muito legal. E vai ter utilidade para a gente ir para a fazenda, para ir para a praia, para onde a gente quiser, na verdade.”

Edu Guedes é pai de Maria Eduarda Guedes, e Ana Hickmann é mãe de Alêzinho.