Eduardo Bolsonaro defende anistia e diz que reunião entre Brasil e EUA pode “virar a página”

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) declarou, nesta quarta-feira (15), o que espera da reunião entre o chanceler brasileiro Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, marcada para esta quinta-feira (16).

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para que o Brasil consiga retomar boas relações com os Estados Unidos, “a melhor solução é parar a perseguição nos tribunais, aprovar a anistia no Congresso e virar esta página”.

Eduardo afirmou ainda que, se isso ocorrer, “a situação se normalizará”, em referência às recentes tensões diplomáticas e comerciais entre os dois países.

Contexto da reunião

O encontro entre Vieira e Rubio ocorre em meio à crise gerada pelo tarifaço de 50% aplicado pelo governo norte-americano sobre produtos brasileiros desde agosto.

Na véspera da reunião, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, e o representante comercial Jamieson Greer reforçaram que 40% do aumento das tarifas têm origem em “preocupações políticas e de direitos humanos” no Brasil, enquanto apenas 10% se referem a ajustes comerciais.

Durante coletiva, Greer afirmou que há “preocupações extremas com o Estado de Direito, a censura e os direitos humanos” no país, sugerindo que parte da decisão dos EUA está ligada à atuação do Judiciário brasileiro em processos contra apoiadores do ex-presidente Bolsonaro.

Visão do governo brasileiro

No Planalto, a expectativa para o encontro é considerada positiva. Fontes próximas ao governo afirmam que a conversa entre Lula e Trump, realizada recentemente por telefone, teria sinalizado uma tentativa de reaproximação diplomática.

De acordo com interlocutores, Trump elogiou o presidente brasileiro e demonstrou disposição em retomar o diálogo econômico com o país, o que pode abrir caminho para reduzir as tensões comerciais nas próximas semanas.

