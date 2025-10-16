16/10/2025
Eduardo Bolsonaro ironiza fala de Vieira após reunião na Casa Branca

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para comentar sobre o encontro do chanceler brasileiro Mauro Vieira com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Em uma das publicações, o parlamentar ironizou a fala de Vieira após a reunião, que ocorreu na Casa Branca nesta quinta-feira (16/10).

“Quando saio de uma reunião produtiva, minha cara é feliz e eu tenho muito a dizer, não apenas cerca de 3 minutos citando fatos passados, sem mencionar os ganhos e no final saio correndo das perguntas”, escreveu Eduardo em referência à breve fala do chanceler após o encontro com Rubio.

Em uma segunda postagem, o deputado afirmou, em vídeo, que o Brasil “não conseguiu nada” do que foi pedido. “Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador na questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos”, disse Eduardo.

Ainda de acordo com o parlamentar, a imprensa norte-americana afirma que Rubio destacou a Vieira a sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare – uso ou manipulação das leis e procedimentos legais como instrumento de combate e intimidação a um oponente, ou seja, o uso das leis como uma arma política. “Sem isso, nada com relação a acordo comercial tarifa etc vai caminhar”, ressaltou Eduardo.

À imprensa, entretanto, Mauro Vieira afirmou que o encontro com o secretário de Estado foi “muito produtivo”.

“O encontro foi muito produtivo, em um clima excelente de descontração e de troca de ideias e posições de uma forma muito clara e objetiva, e com muita disposição para trabalhar em conjunto, para traçar, então, uma agenda bilateral de encontros, para tratar de temas específicos de comércio”, disse.

Segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, os dois lados concordaram em iniciar negociações sobre as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos contra o Brasil “em breve”.

A agenda de reuniões entre Washington e Brasília será definida por Vieira e Rubio, que devem manter contatos nos próximos dias para discutir e alinhar os encontros bilaterais entre negociadores dos dois países.

Sobre o possível encontro entre os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o chanceler brasileiro afirmou que os dois líderes devem se reunir em breve.

