Eduardo Bolsonaro procura a polícia após se sentir ameaçado nos EUA

O deputado Eduardo Bolsonaro (PL) acionou a polícia nos Estados Unidos, nessa sexta-feira (17/10), após se sentir ameaçado. O parlamentar relatou ter visto dois homens com óculos escuros em um carro preto, com vidro com insulfilm, estacionado em frente à sua casa, no Texas.

Eduardo Bolsonaro afirmou que o motorista e o passageiro obseravam a residência e mexiam no celular de forma “estranha”. Ao deixar o local, ainda segundo o deputado, o veículo deu meia volta em vez de seguir o caminho e passar em frente à casa.

O parlamentar contou que preferiu não alarmar a sogra, mas que ela acabou percebendo a movimentação. O deputado usou o celular para fazer uma foto do veículo.

O registro com a placa foi publicado em uma rede social, juntamente com o relato do ocorrido. Horas após a publicação do post, já na madrugada deste sábado [pelo horário de Brasília], Eduardo Bolsonaro apagou a postagem.

Eduardo Bolsonaro fotografou carro e acionou a polícia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro

No texto, o parlamentar sustentava que, caso a ação tenha sido realizada por autoridade não americana, os supostos espiões podem ter incorrido em crime de acordo com a legislação dos Estados Unidos.

Eduardo Bolsonaro vive em solo norte-americano desde março. Ele articulou junto a autoridades do governo de Donald Trump para que sanções fossem aplicadas por Washington a ministros do STF.