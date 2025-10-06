06/10/2025
Eduardo Bolsonaro reage a ordem de Moraes para PGR analisar prisão

Escrito por Metrópoles
O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reagiu ao prazo de cinco dias dado pelo ministro Alexandre de Moraes para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) analise um pedido de prisão contra ele por coação no curso do processo. Na avaliação do parlamentar, que mora nos Estados Unidos desde fevereiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) “não quer um Bolsonaro” na disputa presidencial de 2026.

O pedido de prisão foi feito em ação apresentada pelo PT e pelo PSOL, em razão da atuação de Eduardo Bolsonaro a favor de sanções do governo dos EUA, com o objetivo de interferir no julgamento dos acusados de tentativa de golpe militar, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Depois que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão, adivinhe quem eles querem prender agora? As eleições presidenciais brasileiras são em 2026 e o Supremo Tribunal Federal não quer um Bolsonaro nas urnas”, disse o deputado em suas redes sociais.

