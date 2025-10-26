26/10/2025
Eduardo Bolsonaro se manifesta após reunião entre Lula e Trump

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se manifestou após a reunião entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, dos Estados Unidos, neste domingo (26/10), na Malásia.

O parlamentar publicou um vídeo nas redes sociais de um trecho do encontro no qual o republicano elogia o ex-chefe do Executivo brasileiro Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista a jornalistas antes da reunião, o titular da Casa Branca não respondeu se a situação do aliado seria colocada na mesa de negociação sobre o tarifaço imposto a exportações brasileiras.

“Eu sempre gostei dele [Bolsonaro]… Eu me sinto muito mal sobre o que ocorreu com ele. Eu sempre pensei que ele era um cara direito, mas ele tem passado por várias coisas”, afirmou Trump.

Na publicação, Eduardo afirmou que o presidente brasileiro ficou incomodado com a situação. “Lula encontra Trump e na mesa um assunto que claramente incomoda o ex-presidiário: Bolsonaro. Imagine o que foi tratado a portas fechadas?”, questionou.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Márcio Elias Rosa, que participou da reunião, a discussão sobre Bolsonaro apareceu “lateralmente”, apenas durante a conversa aberta com jornalistas.

No entanto, a portas fechadas, Lula abordou as sanções impostas a autoridades brasileiras com base na Lei Magnitsky, cujo articulador é o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

“O que o presidente Lula utilizou como exemplo é a injustiça da aplicação da Lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como do Supremo Tribunal Federal. O quão injusta é essa medida em relação a esses ministros, porque respeitou-se o devido processo legal, e não há nenhuma perseguição política ou jurídica”, explicou Elias Rosa.

