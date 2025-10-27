eduardo-bolsonaro-se-manifesta-sobre-disputa-pelo-senado-em-sc

Em meio ao aumento da disputa dentro da direita pela vagas de candidatura ao Senado por Santa Catarina em 2026, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira (27/10), no X (ex-Twitter), que bolsonaristas não se importam com partidos, nem votam em quem o “partido do Bolsonaro manda”.

A declaração do filho do ex-presidente se deu depois de rumores de que a deputada Caroline De Toni (PL-SC) estaria fechando sua filiação ao partido Novo para disputar uma vaga do Senado por Santa Catarina, após ser supostamente rejeitada pelo governador do estado, Jorginho Melo, que estaria garantindo uma vaga para o aliado Espiridião Amin (PP). A outra vaga na chapa majoritária ficaria com o vereador Carlos Bolsonaro, que deixaria seu mandato no Rio para se candidatar ano que vem por Santa Catarina.

“Bolsonarista não se importa com partido, desde que não seja PT e seus puxadinhos. Bolsonarista não vota em quem o ‘partido do Bolsonaro’ manda. Quem ignora isto é que vive numa bolha e acaba se desgatando [sic]”, afirmou Eduardo.

O deputado autoexilado nos EUA concluiu parabenizando seu irmão, pedindo que “Deus ilumine os dirigentes do PL a tomar a decisão correta, que na política é aquela mais alinhada com os interesses do povo”.

Já Carlos Bolsonaro se manifestou sobre as declarações do presidente do partido Novo, Eduardo Ribeiro, ao Estadão, sobre a suposta ida de De Toni à sigla. Em entrevista, Ribeiro confirmou o convite à deputada.

Segundo Carlos, haveria um “plano cristalino e diário para desconstruir Jair Bolsonaro”. Ele então afirmou que “os pré-candidatos ao Senado em Santa Catarina de Jair Bolsonaro são Carol de Toni e Carlos Bolsonaro”.

Deputada Carol de Toni e vereador Carlos Bolsonaro querem vaga ao Senado

A publicação foi, posteriormente, compartilhada por Eduardo para que o deputado fizesse suas declarações.

A escalada nas discussões para titulares do Senado de Santa Catarina se dá a cerca de um ano das eleições de 2026, que devem acontecer em 4 de outubro do ano que vem.

No próximo pleito, estarão em jogo 54 vagas, o equivalente a dois terços da Casa Alta. Assim, cada unidade da Federação elegerá dois senadores.

Como mostrou o Metrópoles, com base em pesquisa eleitoral da Noekemp Pesquisas divulgada em 25 de setembro, há um favoritismo para os parlamentares do PL na disputa.

No primeiro cenário, o vereador Carlos Bolsonaro (PL) alcança 32,5%, seguido pela deputada federal Caroline de Toni, com 18,1%, e o ex-deputado Décio Lima (PT), com 15,9%. Os candidatos são seguidos pelo senador Espiridião Amin (PP), com 9,5%; pelo deputado federal Carlos Chiodini (MDB), com 4,5%; e pelo deputado federal Gilson Marques (Novo), com 4,3%.

Na segunda simulação, Carlos tem 32,4%; de Toni, 20,9%; Décio, 15,2%; Espiridião, 11%; e Chiodini, 4,8%.