Eduardo Costa revela bastidores intensos do DVD “Minha História”: “Noites sem dormir”

Na noite do último sábado (18/10), o cantor Eduardo Costa recebeu a equipe do portal LeoDias durante a gravação de seu novo DVD, “Minha História”, no Parque de Exposição de Divinópolis, em Minas Gerais. Em conversa com a repórter Jussara Ávila, o artista detalhou sua rotina de trabalho e o envolvimento direto em cada etapa do projeto.

Sobre a intensidade do momento atual de sua carreira e o processo de gravação do DVD, Eduardo deu detalhes sobre sua rotina. “Olha, eu trabalho muito mais hoje do que quando comecei. Assim, são noites e noites sem dormir. Nesses últimos sete dias foi mais punk, mais radical. Porque assim, quando eu pensei nesse DVD, achei muito tempo. Falei: ‘vai dar tempo com força’. Só que eu esqueci que faço 20 shows no mês”, disse.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Eduardo Costa Reprodução Eduardo Costa Reprodução Reprodução Voltar

Próximo

O cantor também explicou como concilia a agenda cheia de shows com a produção do novo DVD: “Eu sou um cara muito participativo. Eu gosto de tá ali presente. Então assim, eu acho que a emoção vale mais que produção. Mas tudo que envolve Eduardo Costa, eu crio. A roupa que vou usar, eu desenho. Eu desenho todas as roupas que você vê, de qualquer DVD. Tudo foi produzido por mim.”

Sobre a roupa que usará no projeto, ele adiantou a cor: “É uma roupa verde.”

Em um momento mais descontraído, Eduardo ainda enviou um recado ao titular do portal: “Eu quero agradecer ao Leo Dias pelo amor, pelo carinho, pela parceria ao longo desses 25 anos, porque começou também junto, e quero ir lá na redação dele pessoalmente pra gente fazer uma resenha. Nós temos que fazer uma resenha na TV Leo Dias. Vai ser lindo.”