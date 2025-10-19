Eduardo Costa revela bastidores intensos do DVD “Minha História”: “Noites sem dormir”

19/10/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
eduardo-costa-revela-bastidores-intensos-do-dvd-“minha-historia”:-“noites-sem-dormir”

Na noite do último sábado (18/10), o cantor Eduardo Costa recebeu a equipe do portal LeoDias durante a gravação de seu novo DVD, “Minha História”, no Parque de Exposição de Divinópolis, em Minas Gerais. Em conversa com a repórter Jussara Ávila, o artista detalhou sua rotina de trabalho e o envolvimento direto em cada etapa do projeto.

Sobre a intensidade do momento atual de sua carreira e o processo de gravação do DVD, Eduardo deu detalhes sobre sua rotina. “Olha, eu trabalho muito mais hoje do que quando comecei. Assim, são noites e noites sem dormir. Nesses últimos sete dias foi mais punk, mais radical. Porque assim, quando eu pensei nesse DVD, achei muito tempo. Falei: ‘vai dar tempo com força’. Só que eu esqueci que faço 20 shows no mês”, disse.

O cantor também explicou como concilia a agenda cheia de shows com a produção do novo DVD: “Eu sou um cara muito participativo. Eu gosto de tá ali presente. Então assim, eu acho que a emoção vale mais que produção. Mas tudo que envolve Eduardo Costa, eu crio. A roupa que vou usar, eu desenho. Eu desenho todas as roupas que você vê, de qualquer DVD. Tudo foi produzido por mim.”

Sobre a roupa que usará no projeto, ele adiantou a cor: “É uma roupa verde.”

Em um momento mais descontraído, Eduardo ainda enviou um recado ao titular do portal: “Eu quero agradecer ao Leo Dias pelo amor, pelo carinho, pela parceria ao longo desses 25 anos, porque começou também junto, e quero ir lá na redação dele pessoalmente pra gente fazer uma resenha. Nós temos que fazer uma resenha na TV Leo Dias. Vai ser lindo.”

