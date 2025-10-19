Eduardo Costa revela não ter noção do que representa no sertanejo: “Procuro não saber”

Durante a gravação de seu novo DVD, “Minha História”, no Parque de Exposição de Divinópolis, em Minas Gerais, o cantor Eduardo Costa falou à repórter Jussara Ávila, do portal LeoDias, sobre o significado do projeto e a responsabilidade que carrega após mais de 25 anos de carreira na música sertaneja. Durante a conversa, o artista compartilhou que busca não se envaidecer pelo status de seu legado, e que enxerga o trabalho como uma missão divina.

Sobre o título do novo trabalho, o artista explicou: “É que é muita história ao longo do tempo. A gente tem sonhos, né…”, resumindo a ideia de um projeto que reúne trajetórias, memórias e conquistas pessoais e profissionais.

Ao refletir sobre o que representa para a música sertaneja, Eduardo revelou um posicionamento firme: “Eu não tenho noção. Eu procuro até não saber, sabe. Pra mim nunca ser vaidoso em relação a isso. Porque assim, olha, pra mim é muito mais que isso, é uma missão que Deus coloca na vida da gente e temos que encarar isso de forma honesta.”

Ele reforçou a relação entre sucesso, riqueza e responsabilidade: “Eu vou ser bem sincero: eu sou um cara que fiquei rico fazendo isso. Só que a riqueza vem acompanhada de uma série de responsabilidades. E a música me levou por caminhos em que eu via o dinheiro, mas tinha que lembrar que aquilo não era a prioridade. Prioridade era a música.”

O DVD “Minha História” promete mostrar não apenas a trajetória musical de Eduardo Costa, mas também sua visão pessoal sobre carreira, legado e compromisso com o público, consolidando-o como um dos nomes mais influentes do sertanejo moderno.