19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Eduardo Costa revela não ter noção do que representa no sertanejo: “Procuro não saber”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
eduardo-costa-revela-nao-ter-nocao-do-que-representa-no-sertanejo:-“procuro-nao-saber”

Durante a gravação de seu novo DVD, “Minha História”, no Parque de Exposição de Divinópolis, em Minas Gerais, o cantor Eduardo Costa falou à repórter Jussara Ávila, do portal LeoDias, sobre o significado do projeto e a responsabilidade que carrega após mais de 25 anos de carreira na música sertaneja. Durante a conversa, o artista compartilhou que busca não se envaidecer pelo status de seu legado, e que enxerga o trabalho como uma missão divina.

Sobre o título do novo trabalho, o artista explicou: “É que é muita história ao longo do tempo. A gente tem sonhos, né…”, resumindo a ideia de um projeto que reúne trajetórias, memórias e conquistas pessoais e profissionais.

Veja as fotos

Reprodução
Eduardo CostaReprodução
Reprodução Instagram
Reprodução Instagram
Divulgação
Divulgação

Leia Também

Ao refletir sobre o que representa para a música sertaneja, Eduardo revelou um posicionamento firme: “Eu não tenho noção. Eu procuro até não saber, sabe. Pra mim nunca ser vaidoso em relação a isso. Porque assim, olha, pra mim é muito mais que isso, é uma missão que Deus coloca na vida da gente e temos que encarar isso de forma honesta.”

Ele reforçou a relação entre sucesso, riqueza e responsabilidade: “Eu vou ser bem sincero: eu sou um cara que fiquei rico fazendo isso. Só que a riqueza vem acompanhada de uma série de responsabilidades. E a música me levou por caminhos em que eu via o dinheiro, mas tinha que lembrar que aquilo não era a prioridade. Prioridade era a música.”

O DVD “Minha História” promete mostrar não apenas a trajetória musical de Eduardo Costa, mas também sua visão pessoal sobre carreira, legado e compromisso com o público, consolidando-o como um dos nomes mais influentes do sertanejo moderno.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost