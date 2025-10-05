Eduardo Velloso defende cultura como dever do Estado e confirma pré-candidatura ao Senado

O deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil) destacou, durante entrevista concedida ao ContilNet, na ExpoFronteira, que a cultura deve ser tratada como um dever do Estado, e não como um luxo. Segundo o parlamentar, a realização de eventos como esse reforça a importância de garantir acesso à cultura para todas as classes sociais.

“A cultura não é luxo. Todo mundo pensa que cultura é pra rico, mas não é. Cultura é pra todos, cada um do seu jeito. E o pequeno, o agro, é o que move o nosso Brasil. É o trabalho dessas pessoas que faz com que a gente tenha uma festa tão bonita como essa”, afirmou.

Durante a conversa, o deputado também confirmou sua pré-candidatura ao Senado Federal e explicou que a decisão é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido em todo o Acre desde o início de seu mandato.

“Nós somos pré-candidatos ao Senado. Andamos muito pelo estado, fizemos audiências públicas em todos os municípios para errar menos na alocação das emendas e defender em Brasília um crescimento mais justo, que chegue realmente às pessoas do interior”, destacou Velloso.

O parlamentar lembrou ainda os avanços conquistados na área da saúde durante seu mandato.

“Nós já conseguimos mudar a vida de muitas pessoas. Fomos pioneiros nas cirurgias especializadas aqui em Assis Brasil e também no Juruá. Agora, a partir do dia 17, vamos iniciar atendimentos de cardiologia e oftalmologia de forma regular, não mais em mutirões. Essa é a forma como estamos ajudando o Acre de ponta a ponta”, completou o deputado.