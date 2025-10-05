05/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Eduardo Velloso defende cultura como dever do Estado e confirma pré-candidatura ao Senado

O parlamentar lembrou ainda os avanços conquistados na área da saúde durante seu mandato

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil) destacou, durante entrevista concedida ao ContilNet, na ExpoFronteira, que a cultura deve ser tratada como um dever do Estado, e não como um luxo. Segundo o parlamentar, a realização de eventos como esse reforça a importância de garantir acesso à cultura para todas as classes sociais.

“A cultura não é luxo. Todo mundo pensa que cultura é pra rico, mas não é. Cultura é pra todos, cada um do seu jeito. E o pequeno, o agro, é o que move o nosso Brasil. É o trabalho dessas pessoas que faz com que a gente tenha uma festa tão bonita como essa”, afirmou.

Eduardo Velloso durante entrevista ao ContilNet/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Durante a conversa, o deputado também confirmou sua pré-candidatura ao Senado Federal e explicou que a decisão é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido em todo o Acre desde o início de seu mandato.

“Nós somos pré-candidatos ao Senado. Andamos muito pelo estado, fizemos audiências públicas em todos os municípios para errar menos na alocação das emendas e defender em Brasília um crescimento mais justo, que chegue realmente às pessoas do interior”, destacou Velloso.

O parlamentar lembrou ainda os avanços conquistados na área da saúde durante seu mandato.

“Nós já conseguimos mudar a vida de muitas pessoas. Fomos pioneiros nas cirurgias especializadas aqui em Assis Brasil e também no Juruá. Agora, a partir do dia 17, vamos iniciar atendimentos de cardiologia e oftalmologia de forma regular, não mais em mutirões. Essa é a forma como estamos ajudando o Acre de ponta a ponta”, completou o deputado.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost