Eduardo Velloso demonstra otimismo com pesquisas e defende equilíbrio entre os poderes

O deputado federal Eduardo Velloso (União Brasil) comentou os números das pesquisas de intenção de voto para o Senado e afirmou estar cada vez mais confiante com o apoio popular. Segundo ele, o resultado reflete o reconhecimento do trabalho que vem realizando em todo o estado. “Estou muito otimista. As pessoas que conhecem o nosso trabalho têm caminhado com a gente”, destacou dizendo que talvez seja um dos deputados que mais andam nesse estado.

Velloso também analisou o atual momento político do país e o aumento da cobrança da sociedade sobre o Congresso Nacional. Para ele, o Brasil vive uma fase de maior consciência cidadã.

Ao comentar a relação entre os poderes e a insatisfação popular, Velloso citou dados recentes de pesquisa que apontam o distanciamento entre representantes e representados. “Setenta e seis por cento da população diz que não se identifica com o político que elegeu, e 74% não se identificam com ninguém do STF”, aponta destacando que algo está errado. E diz ainda que um poder não pode interferir no outro”.