Educação de Brasileia acompanha escolas rurais e construção de poço artesiano

Nesta terça-feira (30), a secretária municipal de Educação, Raiza Dias, acompanhada da coordenadora das escolas multisseriadas, Erci Petter, e da coordenadora de ensino, Adriana Moura, visitou comunidades da zona rural.

O objetivo foi dialogar com pais, professores e moradores sobre melhorias e ações voltadas à educação local.

Na comunidade do km 59 + 26 do ramal, na escola Julieta Kairala, foi realizada reunião para tratar da melhoria da fonte de água e de alguns ajustes necessários junto aos pais e professores.

Já na comunidade do km 52 + 30 do ramal, na escola São Francisco II, está em andamento a perfuração de um poço artesiano — um sonho aguardado há mais de 10 anos pelos moradores.

“Estamos visitando todas as escolas localizadas em áreas de difícil acesso para conhecer a realidade e verificar as necessidades de cada escola,

e dessa forma, prover as melhorias necessárias”, destacou a secretária de Educação.

Veja mais fotos: