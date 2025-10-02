02/10/2025
Universo POP
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum

Educação de Brasileia acompanha escolas rurais e construção de poço artesiano

O objetivo foi dialogar com pais, professores e moradores sobre melhorias e ações voltadas à educação local.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Nesta terça-feira (30), a secretária municipal de Educação, Raiza Dias, acompanhada da coordenadora das escolas multisseriadas, Erci Petter, e da coordenadora de ensino, Adriana Moura, visitou comunidades da zona rural.

A intenção foi dialogar com os professores e moradores do local/Foto: Assessoria

O objetivo foi dialogar com pais, professores e moradores sobre melhorias e ações voltadas à educação local.

Na comunidade do km 59 + 26 do ramal, na escola Julieta Kairala, foi realizada reunião para tratar da melhoria da fonte de água e de alguns ajustes necessários junto aos pais e professores.

Já na comunidade do km 52 + 30 do ramal, na escola São Francisco II, está em andamento a perfuração de um poço artesiano — um sonho aguardado há mais de 10 anos pelos moradores.
“Estamos visitando todas as escolas localizadas em áreas de difícil acesso para conhecer a realidade e verificar as necessidades de cada escola,
e dessa forma, prover as melhorias necessárias”, destacou a secretária de Educação.

Veja mais fotos:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost