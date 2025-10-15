Educação do Acre diz que aguarda regulamentação da nova carteira nacional do professor; veja os benefícios

A Secretaria de Educação do Acre informou, nesta quarta-feira (15), que ainda não há previsão para o início da emissão da Carteira Nacional Docente no estado. O órgão explicou que está aguardando a regulamentação do Ministério da Educação (MEC) para definir como o processo será feito em Rio Branco e nos demais municípios acreanos.

O novo documento foi apresentado pelo governo federal durante evento no Rio de Janeiro e vai reconhecer oficialmente os professores de todo o país. Com a carteirinha, os profissionais da educação poderão ter acesso facilitado a benefícios legais, como meia-entrada em cinemas, shows e outros eventos culturais, além de descontos oferecidos por empresas parceiras do programa.

No Acre, o posicionamento é de expectativa pela publicação das regras federais, que devem estabelecer como será feita a adesão dos estados e municípios ao sistema nacional de emissão. A SEE informou que pretende aderir assim que o Ministério liberar a regulamentação.

O lançamento da carteira faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa do governo federal voltada à valorização da categoria e à ampliação de políticas de formação e reconhecimento profissional.

Enquanto o decreto com as normas não é publicado, os professores acreanos seguem aguardando para saber quando e onde poderão solicitar o novo documento.