15/10/2025
Universo POP
Carmo Dalla Vecchia muda o visual após críticas e rebate: “Os cães ladram e a caravana passa”
Freiras Maconheiras: quem são as Sisters of the Valley, o grupo que mistura espiritualidade, cannabis e ativismo na Califórnia
Polícia investiga como “morte suspeita” o falecimento do ator Felipe Selau, ex-Malhação
Kim Kardashian explica ensaio romântico com Justin Bieber aos 16 anos
No Acre, prefeito se veste de Barney para celebrar Semana da Criança; veja fotos
Saiba quem é o padre flagrado com a noiva de um fiel só de baby-doll
A Fazenda 17: look de Adriane Galisteu viraliza por destacar parte íntima e gera alvoroço
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro

Educação do Acre diz que aguarda regulamentação da nova carteira nacional do professor; veja os benefícios

Documento deve garantir meia-entrada e descontos a professores de todo o país; no Acre, emissão ainda depende de norma federal

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Secretaria de Educação do Acre informou, nesta quarta-feira (15), que ainda não há previsão para o início da emissão da Carteira Nacional Docente no estado. O órgão explicou que está aguardando a regulamentação do Ministério da Educação (MEC) para definir como o processo será feito em Rio Branco e nos demais municípios acreanos.

O novo documento foi apresentado pelo governo federal durante evento no Rio de Janeiro e vai reconhecer oficialmente os professores de todo o país. Com a carteirinha, os profissionais da educação poderão ter acesso facilitado a benefícios legais, como meia-entrada em cinemas, shows e outros eventos culturais, além de descontos oferecidos por empresas parceiras do programa.

Carteira Nacional Docente/Foto: Reprodução

No Acre, o posicionamento é de expectativa pela publicação das regras federais, que devem estabelecer como será feita a adesão dos estados e municípios ao sistema nacional de emissão. A SEE informou que pretende aderir assim que o Ministério liberar a regulamentação.

O lançamento da carteira faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, iniciativa do governo federal voltada à valorização da categoria e à ampliação de políticas de formação e reconhecimento profissional.

Enquanto o decreto com as normas não é publicado, os professores acreanos seguem aguardando para saber quando e onde poderão solicitar o novo documento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost