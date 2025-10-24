Educação do Acre realiza aulão para o Enem neste sábado; candidatos já podem conferir locais de prova

Os estudantes inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem consultar seus locais de prova. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta quinta-feira (23), o Cartão de Confirmação de Inscrição na Página do Participante.

O documento informa o número de inscrição, as datas, horários e locais de aplicação, além de indicar se o candidato terá atendimento especializado ou uso do nome social, quando solicitado. As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. No primeiro domingo, os participantes responderão às questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da Redação. No segundo dia, será a vez das provas de Ciências da Natureza e Matemática, totalizando 45 questões em cada área.

Com a proximidade do exame, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) intensifica as ações de preparação e promove, neste sábado (25), mais um aulão especial do programa Pré-Enem Legal. O encontro acontece no auditório da Escola Armando Nogueira, em Rio Branco, das 7h30 às 11h30, com transmissão ao vivo pelo canal @educacaodoacre no YouTube.

Durante o evento, professores das diferentes áreas do conhecimento vão apresentar revisões temáticas, estratégias de resolução de questões e dicas práticas para o momento da prova. A programação também contará com a participação de um convidado especial na disciplina de Língua Inglesa.

De acordo com o chefe do programa, Humberto Miranda, esta é uma das etapas mais importantes da preparação. “Agora que os locais de prova já foram divulgados, é hora de intensificar os estudos e revisar com foco. O Pré-Enem Legal é um espaço que acolhe, motiva e prepara nossos estudantes para essa etapa decisiva”, destacou.

As atividades do programa continuam sendo realizadas todos os sábados de outubro, com revisões intensivas. Já em novembro, os aulões de véspera ajudarão os candidatos a reforçar os últimos conteúdos antes das provas.