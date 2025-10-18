“Educado e simpático”, dizem vizinhos sobre estudante morto no DF

Moradores da 112 Sul, onde Isaac Augusto de Brito Vilhena de Moraes morava, o definiram como um rapaz “educado e simpático”. O adolescente de 16 anos foi assassinado durante um assalto, na noite dessa sexta-feira (17/10), enquanto jogava bola na quadra.

O porteiro do prédio em que o jovem morava, que pediu para não ser identificado, falou ao Metrópoles que Isaac sempre o cumprimentava quando passava pela portaria. “Era uma simpatia em pessoa”, destacou.

A morte do “menino de coração bom”, como o porteiro o definiu, deixou o funcionário “anestesiado”, assim como a família. “Ele era muito educado e simpático. Parte o coração só de lembrar”, lamentou.

Segundo o funcionário do condomínio, o jovem passava o dia com os amigos da quadra. Isaac teve o celular roubado enquanto jogava vôlei com os amigos, na noite dessa sexta-feira.

O crime

De acordo com moradores, o adolescente estava jogando vôlei na quadra, vestido com uniforme escolar, quando ao menos seis adolescentes o abordaram e levaram o celular dele.

Ele teria corrido atrás dos ladrões para tentar pegar o aparelho de volta e, nesse momento, acabou atacado e ferido.

Um dos criminosos o esfaqueou.

No total, sete menores de idade foram apreendidos após o crime.

Testemunhas contam que a mãe de Isaac estava na igreja, localizada nas proximidades da quadra, quando foi informada do ataque ao filho. O padre da paróquia até chegou a ir ao local com ela.

Uma das vizinhas do prédio em que o jovem morava contou que a família está muito “abalada”. A moradora, que pediu para não ser identificada, disse que ele sempre foi um menino “bom”.

“Isaac vive”

“Isaac vive” foi a frase que Pedro Santa Fé, 60 anos, preparou em homenagem ao adolescente vítima de latrocínio.

A mensagem foi escrita com pétalas de flores, posicionadas no local onde as manchas de sangue secaram. Santa Fé conta que acordou às 6h deste sábado (18/10) para preparar a homenagem.

9 imagens Fechar modal. 1 de 9

“Foi um caso terrível. Eu tinha chegado do trabalho quando vi um jovem desesperada, em estado de choque, pedindo socorro”, contou o morador da região.

Emocionados, amigos de Isaac foram ao local para prestar a homenagem. Um deles foi o adolescente que presenciou a cena do assassinato e gritou por socorro após o ocorrido.