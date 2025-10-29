29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Edvaldo pede vista e adia votação de projeto do Governo que cria cargo de secretário-adjunto

Em nota, o Executivo afirmou que o projeto trata apenas do remanejamento do cargo de uma secretaria para outra, além de determinar a extinção do cargo de ouvidor agrário do Estado, na PGE

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O deputado Edvaldo Magalhães pediu vista, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), de parte do projeto de autoria do Executivo acreano que cria o cargo de secretário-adjunto na Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Sete).

SAIBA MAIS: Sobre criação de cargo, Governo diz em nota que fez apenas um remanejamento; confira

Edivaldo Magalhães é líder da oposição na Aleac/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O governo encaminhou a proposta à Aleac ainda nesta terça-feira (29). Em nota, o Executivo afirmou que o projeto trata apenas do remanejamento do cargo de uma secretaria para outra, além de determinar a extinção do cargo de ouvidor agrário do Estado, na PGE.

A proposta está configurada em dois projetos: um que autoriza a criação do cargo e o outro que extingue a função de ouvidor. Edvaldo pediu vista no segundo e tem o prazo de três dias para apresentar suas considerações acerca da proposta.

“O governo faz um discurso que é completamente incoerente. Politicamente, eles dizem: ‘Nós estamos criando um cargo, mas estamos extinguindo outro’. Aí vem a Procuradoria Geral do Estado e diz: ‘Uma coisa não tem nada a ver com a outra’, ao defender a criação do cargo, porque argumenta que não vai aumentar as despesas, pois o governo vai deixar de nomear algumas coisas. É como se tivéssemos que fazer um cheque em branco para o governo”, afirmou o deputado ao ContilNet.

“A defesa que eu fiz é de que não se pode criar cargos em desacordo com a lei de responsabilidade fiscal e nem tampouco se pode aumentar a despesa com cargos de confiança, porque estamos sob o efeito da lei de responsabilidade fiscal. Fiz um pedido de vista para deixar claro que eles vão bancar politicamente a criação de um cargo no momento em que nenhum servidor está podendo alterar suas carreiras e que, ao cometer, na minha opinião, este crime contra a lei de responsabilidade fiscal, a responsabilidade é de quem está criando o cargo. A extinção do outro ficará para um outro momento, porque eu não vou devolver a vista agora”, finalizou.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost