08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Egito vence Djibuti e é o 19º país a se classificar para Copa do Mundo

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
egito-vence-djibuti-e-e-o-19o-pais-a-se-classificar-para-copa-do-mundo

O Egito é o 19º país a carimbar o passaporte para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

A vaga foi confirmada após a seleção egípcia vencer o Djibuti, nesta quarta-feira (8/10), em Casablanca, no Marrocos, por 3 x 0. O primeiro gol foi marcado por Adel, aos oito minutos do primeiro tempo. Os outros dois vieram dos pés do atacante Salah, que atua no Liverpool: um aos 14 minutos da etapa inicial e outro aos 38 da segunda.

Leia também

Com a vitória, o Egito confirmou a primeira colocação da chave A das eliminatórias africanas, com 23 pontos. Na sequência, Burkina Faso está com 18 pontos e vai para a repescagem.

O Egito foi a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo e essa será a quarta vez que o país vai participar da competição. As outras vezes em que a seleção disputou o torneio foram em 1934, 1990 e 2018.

Ao lado de Marrocos e Tunísia, o Egito é o terceiro país africano a garantir a vaga na Copa do Mundo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost