Egito vence Djibuti e é o 19º país a se classificar para Copa do Mundo

O Egito é o 19º país a carimbar o passaporte para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
A vaga foi confirmada após a seleção egípcia vencer o Djibuti, nesta quarta-feira (8/10), em Casablanca, no Marrocos, por 3 x 0. O primeiro gol foi marcado por Adel, aos oito minutos do primeiro tempo. Os outros dois vieram dos pés do atacante Salah, que atua no Liverpool: um aos 14 minutos da etapa inicial e outro aos 38 da segunda.
Com a vitória, o Egito confirmou a primeira colocação da chave A das eliminatórias africanas, com 23 pontos. Na sequência, Burkina Faso está com 18 pontos e vai para a repescagem.
O Egito foi a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo e essa será a quarta vez que o país vai participar da competição. As outras vezes em que a seleção disputou o torneio foram em 1934, 1990 e 2018.
Ao lado de Marrocos e Tunísia, o Egito é o terceiro país africano a garantir a vaga na Copa do Mundo.