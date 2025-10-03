03/10/2025
Ela é o momento! Priscila Senna lança “Campeão dos Piores” com Simone Mendes

Escrito por Portal Leo Dias
Priscila Senna é hoje um dos maiores nomes da música brasileira. Com mais de 600 mil ouvintes mensais no Spotify, 1,7 milhão de inscritos no YouTube e ultrapassando a marca de 700 milhões de visualizações na plataforma, a Musa do Brega comprova sua força e relevância a cada novo passo.

Após brilhar no Festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, e ter Liniker anunciando o clipe de “Pote de Ouro” ao seu lado, a artista vive um momento histórico na carreira. O lançamento nacional do single “Campeão dos Piores”, parceria inédita com Simone Mendes, aconteceu em grande estilo: uma coletiva de imprensa que reuniu mais de 40 veículos de comunicação de todo o Brasil, reforçando o impacto e a expectativa em torno do projeto.

Veja as fotos

Foto/Divulgação
Priscila Senna lança “Campeão dos Piores” com Simone MendesFoto/Divulgação
Reprodução Instagram @priscilasennaoficial
Priscila SennaReprodução Instagram @priscilasennaoficial
Foto/Portal LeoDias
Simone Mendes prestigia gravação do DVD de Priscila SennaFoto/Portal LeoDias
Divulgação
Priscila Senna com Simone MendesDivulgação
Reprodução Instagram @priscilasennaoficial
Priscila SennaReprodução Instagram @priscilasennaoficial
Reprodução/Portal LeoDias
Stylist de Priscila Senna destaca looks marcantes em novo projeto da cantoraReprodução/Portal LeoDias

Gravada no icônico Marco Zero do Recife, diante de 30 mil fãs, a canção abre o audiovisual “15 Anos TBT da Musa”. “Essa música tem uma força muito grande e precisava de uma voz que trouxesse ainda mais verdade para a mensagem. Simone foi a escolha perfeita. Dividir essa faixa com ela, no palco do Marco Zero, em um momento tão importante da minha carreira, foi emocionante demais”, celebra Priscila.

“Quando a Priscila me chamou para participar, eu fiquei muito feliz. Sempre admirei a trajetória dela e a potência da música nordestina. Cantar ‘Campeão dos Piores’ ao lado dela foi um presente, porque é uma canção que fala de dor, mas também de libertação”, completa Simone Mendes.

O projeto ainda traz participações de Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Iguinho & Lulinha, Léo Foguete e Tayara Andrezza. Com mais de 2,3 milhões de seguidores no Instagram e uma base de fãs que cresce em todo o Brasil, Priscila Senna vive a fase mais marcante de sua carreira, consolidando-se não apenas como a Musa do Brega, mas como um dos grandes fenômenos da música atual.

Além disso, Priscila já tem presença confirmada no Festival Wow, que acontece em outubro, no Rio de Janeiro, onde apresenta seu show completo para o público carioca.

