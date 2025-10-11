Ela é o momento! Virginia promove festão de Dia das Crianças na Grande Rio e lança desafio

Virginia Fonseca promoveu a festa do Dia das Crianças da Grande Rio, realizada neste sábado (11/10), e não poupou entusiasmo ao falar sobre o evento em entrevista à repórter Monique Arruda, do portal LeoDias. A rainha de bateria celebrou a comemoração, que contou com a presença e a participação de seus filhos Maria Alice, Maria Flor e o caçula José Leonardo, que também entraram na brincadeira e prestigiaram a diversão. Durante o evento, a blogueira aproveitou para lançar uma nova meta nas redes sociais da escola de samba: alcançar 2 milhões de seguidores até o Carnaval de 2026.

“Fiquei sabendo que há anos não tinha uma festa assim de Dia das Crianças, e eu fiz questão de fazer essa comemoração para os pimpolhos”, contou Virginia. “As crianças são o nosso futuro, merecem tudo de melhor. Então, não podia deixar de fazer esse evento aqui na Grande Rio”, reforçou a apresentadora.

Durante a conversa, Virginia também comentou sobre sua relação com o universo infantil e revelou novidades da WePink, sua linha de beleza: “A gente já tem vários produtos para crianças na WePink. Criamos perfumes que tanto adultos quanto crianças podem usar. Minhas filhas amam, estão sempre cheirosas com o WePink!”, afirmou.

O papo ainda rendeu elogios à escola e um incentivo direto aos fãs: “O Instagram da Grande Rio bateu um milhão de seguidores e agora vamos rumo aos dois! Se você ainda não segue, corre lá. O conteúdo é incrível, o pessoal trabalha demais e merece reconhecimento”, disse a influenciadora.

Virginia finalizou a entrevista comemorando o engajamento crescente da comunidade carnavalesca e o bom desempenho do samba da escola nas plataformas digitais: “Soube agora que o samba do ano passado teve mais visualizações este ano. Isso me deixa ainda mais motivada. Eu vim para somar e fico muito feliz de ver essa energia toda em torno da Grande Rio”, completou.