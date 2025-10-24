Elenco de “Êta Mundo Melhor!” comemora o capítulo 100 com festa de Halloween

O elenco da novela “Êta Mundo Melhor!“ se reuniu nesta quinta-feira (23/10), no restaurante Kintal de Casa, em Curicica, no Rio de Janeiro. Os atores comemoraram o marco de 100 capítulos da novela das seis com uma verdadeira superprodução de Halloween.

“Tô pronta pra festa de 100 episódios de Êta Mundo Melhor. O tema só poderia ser esse: Halloween. O que acharam dessa chapeuzinho vermelho que foi atacada?”, publicou Jennifer Nascimento, que interpreta a protagonista, Dita.

Curiosidades sobre a novela

Na primeira temporada da novela, em “Êta Mundo bom!”, a personagem de Jennifer Nascimento fazia parte do elenco coadjuvante e ganhou protagonismo em “Êta Mundo Melhor!”, no qual detalha o sonho da personagem Dita, que é ser uma cantora de sucesso. O folhetim ainda retrata o romance de altos e baixos dela com a sua nova paixão, Candinho, vivido novamente pelo ator Sergio Guizé.

Obra escrita por Walcyr Carrasco, a novela tem previsão de ter 197 capítulos no total, com muitas aventuras, romance e comédia para divertir, além de passar uma mensagem positiva: “Tudo vem para melhorar”.

Atores que roubaram a cena

Onde tem Flávia Alessandra, sempre terá muito glamour! A loira chamou atenção como Marilyn Monroe, com direito ao icônico vestido branco e peruca loira platinada. Já Jeniffer Nascimento apostou em uma vibe mais sombria, de Chapeuzinho Vermelho ferida, com um toque de terror chique. Eo super casal: Larissa Manoela e André Luiz Frambach, não esconderam o clima de romance, combinando como Sandy e Danny, do clássico “Grease”.