Eletrobras anuncia mudança de nome para AXIA Energia

A Eletrobras, empresa do ramo elétrico que não é estatal desde 2022, anunciou nesta quarta-feira (22/10) que mudou seu nome e passará a se chamar AXIA Energia. Segundo a empresa, a nova identidade “consolida o processo de transformação iniciado em 2022, que tem tornado a companhia mais inovadora, ágil e preparada para responder aos desafios tecnológicos, regulatórios e de mercado”.
“O nome AXIA, de origem grega, significa ‘valor’ e remete também à ideia de ‘eixo’, aquilo que conecta, sustenta e gera movimento”, informou a empresa em comunicado oficial.
As mudanças nos tickers das ações da empresa nas bolsas de valores do Brasil (B3) e de Nova York (NYSE) devem ser concluídas até 10 de novembro. Assim, ficarão:
- Na B3:
AXIA3: ações ordinárias, em substituição ao ticker ELET3;
AXIA5: ações preferenciais A, em substituição ao ticker ELET5;
AXIA6: ações preferenciais B, em substituição ao ticker ELET6;
Nome de pregão: AXIA ENERGIA
- Na NYSE:
AXIA: ações ordinárias, em substituição ao ticker EBR;
AXIA PR: ações preferenciais, em substituição a EBR B;
Nome de pregão: AXIA ENERGIA
“A alteração da marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios”, finaliza a empresa.