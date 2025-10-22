Eletrobras anuncia mudança de nome para AXIA Energia

“O nome AXIA, de origem grega, significa ‘valor’ e remete também à ideia de ‘eixo’, aquilo que conecta, sustenta e gera movimento”, informou a empresa em comunicado oficial.

As mudanças nos tickers das ações da empresa nas bolsas de valores do Brasil (B3) e de Nova York (NYSE) devem ser concluídas até 10 de novembro. Assim, ficarão:

Na B3:

AXIA3: ações ordinárias, em substituição ao ticker ELET3;

AXIA5: ações preferenciais A, em substituição ao ticker ELET5;

AXIA6: ações preferenciais B, em substituição ao ticker ELET6;

Nome de pregão: AXIA ENERGIA

Na NYSE:

AXIA: ações ordinárias, em substituição ao ticker EBR;

AXIA PR: ações preferenciais, em substituição a EBR B;

Nome de pregão: AXIA ENERGIA

“A alteração da marca não implica qualquer mudança nos compromissos contratuais, empresariais ou regulatórios”, finaliza a empresa.