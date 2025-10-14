Eliana estreia novo programa nos domingos da Globo: “Em Família” chega em março com música e emoção

Eliana estreia seu primeiro programa autoral na Globo no dia 15 de março de 2026. Com o título provisório de “Em Família com Eliana”, a atração vai ao ar nas tardes de domingo, antes do futebol, e promete reunir o público em um formato clássico de auditório recheado de emoção, música, leveza e identificação. Ao longo de 36 episódios, a apresentadora comandará uma jornada pelo Brasil e pelos lares brasileiros, celebrando histórias reais, tradições familiares e o afeto que marca os domingos na TV.

Pensado como uma grande reunião familiar televisiva, o programa mistura entrevistas, VTs, dinâmicas com a plateia e apresentações musicais, sempre com o carisma de Eliana à frente. Um dos principais quadros é “Minha Família Dá Show” — nome provisório para uma competição musical entre grupos familiares. Com 12 episódios, o quadro terá eliminatórias, duas semifinais, uma repescagem e uma grande final ao vivo, marcada para 7 de junho. A disputa contará com jurados fixos e convidados especiais ao longo da temporada.

O palco será um espaço de encontro entre Eliana e o público. A área chamada “Sofá do Canto” receberá famílias especiais — anônimas ou famosas — que terão destaque no programa e poderão protagonizar ações de marcas parceiras. Já o quadro “Histórias da Plateia” dará voz ao público presente, com relatos emocionantes contados no palco ou em reportagens especiais.

Outro pilar da atração são as externas. Eliana vai viajar pelo Brasil para conhecer histórias de famílias ligadas à música, reviver tradições regionais e mostrar o país sob a ótica da diversidade afetiva e cultural. Essas viagens também permitirão que marcas se integrem de forma orgânica à narrativa, por meio de ações como patrocínio de transporte, figurino, alimentação ou experiências vividas nos destinos.

“Em Família com Eliana” será exibido às 14h30m, com uma hora de duração. O programa terá pausas em datas específicas, como o período da Copa do Mundo (14 de junho a 5 de julho), além de domingos com exibição da Fórmula 1 (8 de novembro e 6 de dezembro) e Copa do Brasil. Apesar disso, o projeto terá presença contínua em outras plataformas: o GNT contará com um spin-off da atração, e tanto o Globoplay quanto o Gshow vão oferecer conteúdos estendidos, making of, bastidores, clipes musicais e participação de influenciadores digitais.

Multiplataforma por essência, o programa aposta na extensão da conversa para além da TV, com forte presença nas redes sociais da Globo e da própria Eliana — que soma mais de 30 milhões de seguidores apenas no Instagram. Com estreia marcada para março, “Em Família com Eliana” representa um novo capítulo na carreira de uma das comunicadoras mais queridas do país, agora em uma fase que une tradição, modernidade e protagonismo em todas as telas.