02/10/2025
Eliezer explica por que Lua ainda não vai à escola e revela os motivos da decisão

O ex-BBB Eliezer revelou que ainda não pretende mandar a filha mais velha, Lua, de 2 anos, para a escola. Ele tocou no assunto ao ser questionado por uma seguidora sobre a vida escolar da menina, após abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, na noite da última quarta-feira (2/10).

“Vai colocar a Lua na escola ano que vem?”, perguntou uma internauta. Eliezer disse que não e explicou: “Então, gente, a Lua já ‘estuda’, vocês sabem, né? De segunda a sexta, ela tem aula de inglês, artes, música, ainda tem aulas de balé, natação e o clube da leitura”.

Reprodução/Instagram/@eliezer
Eliezer e a filha mais velha, Lua, de 2 anosReprodução/Instagram/@eliezer
Reprodução/Instagram/@eliezer
Eliezer e a filha mais velha, Lua, de 2 anosReprodução/Instagram/@eliezer
Reprodução/Instagram/@eliezer
Eliezer e a filha mais velha, Lua, de 2 anosReprodução/Instagram/@eliezer
Reprodução/Instagram/@eliezer
Eliezer e os filhos, Lua e RaviReprodução/Instagram/@eliezer
Reprodução/Instagram/@eliezer
Eliezer e os filhos, Lua e RaviReprodução/Instagram/@eliezer

“Então, a gente já estimula bastante o desenvolvimento dela, por isso, colocar na escola no ano que vem ainda não está nos nossos planos. Deixa ela fazer três aninhos, e acredito que eu e a Viih (Tube) vamos sentir como vai ser”, completou. Lua vai completar 3 anos em abril de 2026.

Anteriormente, Eliezer encantou os fãs ao compartilhar um vídeo de Lua falando os nomes dele e da mãe. Nas imagens, a menina pronuncia “Eliezer” e “Vitubi”. “Ela fala meu nome melhor que muita gente”, brincou o influenciador.

Ele ainda contou que ficou todo bobo ao ver que a herdeira aprendeu a falar Eliezer: “Ando me achando, porque minha filha aprendeu a falar meu nome”, disse o ex-BBB, que também é pai de Ravi, de 10 meses.

