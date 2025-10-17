Eliminação abala “A Fazenda 17” e provoca noite de desabafos e alfinetadas

A madrugada desta sexta-feira (17/10) foi agitada em “A Fazenda 17”. Após a eliminação de Fernando Sampaio o clima na sede ficou longe de ser tranquilo. Enquanto Gaby Spanic comemorou emocionada a saída do rival, o temido “Grupão” deu sinais de rachadura, com Nizam criticando antigos aliados. Na Baia, as provocações voltaram a tomar conta, com Saory, Tàmires e Duda alfinetando Rayane, o que gerou mais um conflito entre os peões e uma promessa de vingança de Martina. Confira!

Fernando deixa “A Fazenda 17”

Fernando Sampaio foi o eliminado da semana em “A Fazenda 17”, ao receber apenas 15,63% dos votos para permanecer no jogo. Yoná Sousa e Rayane Figliuzzi voltaram vitoriosas da quarta Roça da temporada. O ator deixa o reality após semanas de embates com alguns participantes, especialmente Gaby Spanic e Tàmires Assis.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Provocações e emoção tomam conta da madrugada após eliminação em “A Fazenda 17” Reprodução: Record Fernando Sampaio e Gaby Spanic Reprodução: Record Fernando Sampaio impõe novas regras na despensa de “A Fazenda 17” Reprodução/Record Voltar

Próximo

Gaby Spanic chora e agradece ao Brasil

Após acusar Fernando de xenofobia e de ser “agressivo” com mulheres dentro do confinamento, Gaby Spanic não escondeu o alívio com a saída do rival. A atriz de “A Usurpadora” chegou a cogitar desistir do programa caso ele retornasse da Roça. Emocionada, ela agradeceu ao público brasileiro pela eliminação do peão.

“Grupão” em crise

O temido “Grupão” parece estar rachando. Em conversa com Martina e Will, Nizam afirmou que não pretende mais priorizar Creo e Toninho, criticando algumas atitudes dos dois. O trio concordou que, caso um deles vá para a Roça, dificilmente escapará da eliminação.

Fernando na “Cabine de Descompressão”

Durante a “Cabine de Descompressão”, apresentada por Lucas Selfie, Fernando ouviu críticas sobre sua postura dentro do reality. O apresentador foi direto: “As mulheres tinham medo de você dentro da casa”. O ator rebateu com firmeza: “Várias? Três mulheres, Selfie. Vamos ser realistas?”. Ele classificou as acusações como um “factoide” e lamentou: “Parece que o Brasil não viu meus momentos leves e divertidos no programa”. O clima entre os dois ficou visivelmente tenso.

Baia em chamas: Rayane é provocada

Mais uma vez, a Baia foi palco de confusão. Saory, Tàmires e Duda provocaram Rayane, gerando um embate cheio de alfinetadas. Saory ironizou: “Quer que eu peça pra elas saírem pra você falar comigo, Ray? Você disse que sozinha eu não sou ninguém”. Rayane respondeu, sem paciência: “Não tô a fim”. Saory retrucou: “Você é igual biscoito de polvilho: só faz barulho. Quem bateu panela pra você fui eu, e quem bateu hoje foi a Martina, porque você não tem coragem”.

As provocações continuaram, com Saory dizendo que é “ficha limpa” e insinuando sobre a aproximação de Rayane com Will.

Martina promete vingança por Ray

Na sede, Carol soube do barraco e avisou Martina, que reagiu aos gritos: “Amanhã vai ter volta!”. Do outro lado, Tàmires, Duda e Saory riram da ameaça.