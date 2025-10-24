24/10/2025
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença

Plateia definiu o resultado em disputa acirrada com Nicole Bahls; programa vai ao ar neste domingo (26/10)

A disputa na Dança dos Famosos segue cada vez mais intensa. A coluna Fábia Oliveira revelou, com exclusividade, que o ator Lucas Leto foi o eliminado da semana durante a gravação do Domingão com Huck, que aconteceu na quinta-feira (23/10).

A saída foi decidida por uma diferença mínima — apenas dois décimos separaram o penúltimo e o último colocado. Lucas ficou atrás de Nicole Bahls, que escapou da eliminação graças à nota da plateia, responsável por definir o resultado final.

Reprodução/Internet.

Segundo fontes da coluna, a ex-Panicat recebeu uma pontuação ligeiramente superior à de Leto, garantindo sua permanência. O ator acabou ficando em último lugar no ranking do dia.

O ranking completo da semana ficou assim:

1º lugar – David Junior
2º lugar – Manu Bahtisão
3º lugar – Richarlisson
4º lugar – Nicole Bahls
5º lugar – Lucas Leto

A gravação contou ainda com Sabrina Sato no júri artístico e um momento descontraído entre Rodrigo Faro e Luciano Huck, que subiram ao palco para dançar o clássico “Manequim”, do grupo Menudo.

O episódio vai ao ar neste domingo (26/10) no Domingão com Huck.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira – Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

