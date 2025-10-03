Eliminação de Renata e troca de farpas entre Nizam e Gaby Spanic agitam “A Fazenda 17″

A peãozada perdeu mais uma integrante. Renata Muller deixou “A Fazenda 17” depois de ser a menos querida do público na Roça. Em seguida, a madrugada desta sexta-feira (3/10) foi marcada por teorias sobre os próximos passos, reclamações sobre comida e pequenas farpas entre os confinados. Apesar dos atritos, a noite foi considerada mais calma em comparação com os dias anteriores no reality.

Rayane e Dudu sobre a eliminação de Renata

Rayane levantou a hipótese de que um dos motivos para a eliminação de Renata tenha sido a aproximação dela com Wallas, já que a participante é casada. Em paralelo, Dudu Camargo comentou com Walério sobre o discurso feito por Adriane Galisteu, sugerindo que o público não teria perdoado Renata por não ter vetado Rayane da Roça.

Eliminação de Renata

Ao ser eliminada com 18,96% dos votos, Renata seguiu para a “Cabine de Descompressão”, onde conversou com Lucas Selfie e recebeu algumas revelações. Durante a entrevista, ela assistiu ao VT que mostrava seus aliados na intenção de deixá-la por último na dinâmica do “Resta Um”, o que gerou surpresa e reflexões.

Nizam desabafa

Enquanto isso, Nizam desabafou com Créo, dizendo estar incrédulo, angustiado e incomodado com a convivência. Ele afirmou que não aguenta mais a situação e que não quer permanecer perto de Fernando Sampaio, levando os dois a conversarem um tempo sobre o comportamento do colega.

Tàmires reclama de Carol na cozinha

Na cozinha, Tàmires reclamou da postura de Carol ao interferir no preparo da comida. A peoa relatou que se sentiu chateada por ter sido interrompida, reforçando que a demora atrapalhou o grupo. Entre as falas, Duda e Matheus também comentaram sobre o ponto da carne, que estava crua, gerando mais desconforto.

Rayane sobre Gaby

Rayane também abriu o jogo sobre Gaby, dizendo que a colega a questionou sobre deixar Dudu fazendo as tarefas sozinho. A peoa rebateu lembrando que, na semana anterior, ele a deixou sozinha e que também é capaz de assumir responsabilidades.

Nizam e Gaby trocam farpas

Nizam e Gaby protagonizaram um atrito após voltarem a discutir sobre a fila do café – a atriz reclamou de não ser a primeira em nada. No entanto, pouco depois, a situação se acalmou: Gaby pediu desculpas pela forma como tratou o colega, e Nizam também se desculpou, reforçando o respeito e a amizade que sente por ela. A conversa terminou com ambos trocando palavras de carinho e reafirmando a intenção de melhorar a convivência dentro do reality.

Mais tarde, na casa da árvore, em conversa com seus aliados, Gaby comentou que entende o fato de Michelle ter insônia e acordar às 4h da manhã. No entanto, segundo ela, o grupão se aproveita dessa situação para colocá-la como responsável pelo café da manhã de todos e, ainda assim, se vangloria, usando como justificativa que sempre acordam cedo para cuidar das tarefas.