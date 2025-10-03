03/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Eliminação de Renata e troca de farpas entre Nizam e Gaby Spanic agitam “A Fazenda 17″

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
eliminacao-de-renata-e-troca-de-farpas-entre-nizam-e-gaby-spanic-agitam-“a-fazenda-17″

A peãozada perdeu mais uma integrante. Renata Muller deixou “A Fazenda 17” depois de ser a menos querida do público na Roça. Em seguida, a madrugada desta sexta-feira (3/10) foi marcada por teorias sobre os próximos passos, reclamações sobre comida e pequenas farpas entre os confinados. Apesar dos atritos, a noite foi considerada mais calma em comparação com os dias anteriores no reality.

Rayane e Dudu sobre a eliminação de Renata

Rayane levantou a hipótese de que um dos motivos para a eliminação de Renata tenha sido a aproximação dela com Wallas, já que a participante é casada. Em paralelo, Dudu Camargo comentou com Walério sobre o discurso feito por Adriane Galisteu, sugerindo que o público não teria perdoado Renata por não ter vetado Rayane da Roça.

Veja as fotos

Reprodução: Record TV
Eliminação de Renata e troca de farpas entre Nizam e Gaby Spanic agitam “A Fazenda 17″Reprodução: Record TV
Reprodução: Record
Renata é eliminada de A Fazenda 17Reprodução: Record
Reprodução: Record
Eliminação de Renata e troca de farpas entre Nizam e Gaby Spanic agitam “A Fazenda 17″Reprodução: Record
Reprodução: Record
Eliminação de Renata e troca de farpas entre Nizam e Gaby Spanic agitam “A Fazenda 17″Reprodução: Record
Reprodução: Record
Eliminação de Renata e troca de farpas entre Nizam e Gaby Spanic agitam “A Fazenda 17″Reprodução: Record
Reprodução: Record
Renata é eliminada de A Fazenda 17Reprodução: Record

Leia Também

Eliminação de Renata

Ao ser eliminada com 18,96% dos votos, Renata seguiu para a “Cabine de Descompressão”, onde conversou com Lucas Selfie e recebeu algumas revelações. Durante a entrevista, ela assistiu ao VT que mostrava seus aliados na intenção de deixá-la por último na dinâmica do “Resta Um”, o que gerou surpresa e reflexões.

Nizam desabafa

Enquanto isso, Nizam desabafou com Créo, dizendo estar incrédulo, angustiado e incomodado com a convivência. Ele afirmou que não aguenta mais a situação e que não quer permanecer perto de Fernando Sampaio, levando os dois a conversarem um tempo sobre o comportamento do colega.

Tàmires reclama de Carol na cozinha

Na cozinha, Tàmires reclamou da postura de Carol ao interferir no preparo da comida. A peoa relatou que se sentiu chateada por ter sido interrompida, reforçando que a demora atrapalhou o grupo. Entre as falas, Duda e Matheus também comentaram sobre o ponto da carne, que estava crua, gerando mais desconforto.

Rayane sobre Gaby

Rayane também abriu o jogo sobre Gaby, dizendo que a colega a questionou sobre deixar Dudu fazendo as tarefas sozinho. A peoa rebateu lembrando que, na semana anterior, ele a deixou sozinha e que também é capaz de assumir responsabilidades.

Nizam e Gaby trocam farpas

Nizam e Gaby protagonizaram um atrito após voltarem a discutir sobre a fila do café – a atriz reclamou de não ser a primeira em nada. No entanto, pouco depois, a situação se acalmou: Gaby pediu desculpas pela forma como tratou o colega, e Nizam também se desculpou, reforçando o respeito e a amizade que sente por ela. A conversa terminou com ambos trocando palavras de carinho e reafirmando a intenção de melhorar a convivência dentro do reality.

Mais tarde, na casa da árvore, em conversa com seus aliados, Gaby comentou que entende o fato de Michelle ter insônia e acordar às 4h da manhã. No entanto, segundo ela, o grupão se aproveita dessa situação para colocá-la como responsável pelo café da manhã de todos e, ainda assim, se vangloria, usando como justificativa que sempre acordam cedo para cuidar das tarefas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost