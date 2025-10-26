Eliminado do “Dança”, Lucas Leto desabafa: “Encerramos um ciclo”

O ator Lucas Leto foi o eliminado do “Dança dos Famosos” neste domingo (26/10) e usou suas redes sociais para fazer um balanço de sua trajetória no quadro. Longe de demonstrar tristeza pela eliminação, o ator celebrou a experiência e se declarou um vencedor.

Em uma publicação, o artista ressaltou o orgulho pela sua jornada ao lado da coreógrafa Mayara Araújo. “Encerramos aqui o ciclo do “Dança dos Famosos”, eu e Mayara Araújo. Eu poderia estar muito triste… mas não estou. Tô feliz, tô orgulhoso, eu me sinto um vencedor”, escreveu.

Leto fez questão de destacar o compromisso da dupla com a arte, afirmando que “honrei o palco, ele que, pra mim, é o lugar mais sagrado que existe. Não teve um dia sequer que entramos no palco sem dignificar esse espaço.”

O ator dedicou a “aventura” à sua professora, a tricampeã finalista “, a quem creditou o sucesso da performance. “Ela topou uma missão e foi até o fim, noites sem dormir criando coreografia, inventando métodos psicológicos para me fazer acreditar em mim mesmo, acreditar que o meu medo não era maior que o show”, afirmou.

O artista finalizou sua homenagem à coreógrafa com a certeza de um legado. “Demos um show, isso é inegável — no axé, no zouk ou no funk, a gente escreveu uma história. Eu te amo eternamente, Mayara. Obrigado por me deixar honrar o seu legado”, acrescentou.

Por fim, o ator agradeceu a toda a equipe da produção, família e torcida, resumindo a experiência como uma “aventura louca e gostosa”. Vale ressaltar que Lucas Leto entrou na competição de última hora, assumindo a vaga que seria de MC Livinho, o qual precisou se afastar do quadro por motivos de saúde antes mesmo do início das disputas.