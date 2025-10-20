20/10/2025
Universo POP
Apagão na nuvem da Amazon derruba aplicativos pelo mundo nesta segunda-feira
Curto-circuito mental: o que os astros revelam no horóscopo desta segunda-feira
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!

Em 10 meses, 130 quilos de drogas já foram apreendidos pela PM na região de Sena Madureira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um levantamento divulgado recentemente pelo 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) revelou que, somente neste ano, cerca de 130 quilos de drogas foram apreendidos na região de Sena Madureira. A expressiva quantidade retirada de circulação representa um grande prejuízo ao tráfico e faz de 2025 um dos anos mais produtivos da história do batalhão.

Um dos casos de maior destaque ocorreu no mês de julho, no ramal de acesso à comunidade Nova Olinda, às margens do rio Iaco. Durante a madrugada, em uma área de mata densa, os militares apreenderam 73 quilos de maconha.

Em 10 meses, 130 quilos de drogas já foram apreendidos pela PM na região de Sena Madureira/Foto: Reprodução

Outras apreensões também foram realizadas ao longo da BR-364, tanto no sentido Rio Branco quanto em direção a Manoel Urbano, além de diferentes bairros de Sena Madureira.

“Com coragem, comprometimento e estratégia, o 8º BPM permanece atuando firmemente no combate ao tráfico de drogas. Somente neste ano, cerca de 130 quilos de entorpecentes foram apreendidos, retirando de circulação substâncias que alimentam a criminalidade e destroem vidas. Esse resultado é fruto da dedicação incansável e do profissionalismo admirável dos nossos policiais militares, que atuam com sabedoria e responsabilidade para garantir a segurança da população”, destacou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM.

Segundo o oficial, o combate ao tráfico de drogas continuará intenso em toda a região.

A Polícia Militar reforça que a comunidade pode colaborar com o trabalho das forças de segurança, realizando denúncias anônimas pelo número 190.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost