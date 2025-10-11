Em 1ª mão, Virginia confirma para o portal LeoDias que quer dar 2º chance a Vini Jr.

Parece que o textão, as flores e o gol de Vini Jr. surtiram efeito! Em conversa exclusiva com o portal LeoDias, representado pela repórter Monique Arruda, Virginia Fonseca confirmou que vai dar uma segunda chance ao craque, após saber das conversas entre ele e outras mulheres, divulgadas por este veículo.

A influenciadora respondeu na lata o que achou do pedido de desculpas públicos do jogador do Real Madrid: “Eu achei que, por mais que ele tenha errado, ele teve uma atitude de homem em me pedir desculpa, então eu achei legal da parte dele e sou grata. Eu agradeci a ele pelo texto”.

“A gente tá… Deixa aí no tempo! A gente está conversando, e vamos ver”, disse ela, a princípio, sobre pensar em retomar a aproximação.

Em seguida, ela admtiu ainda que o buquê e a carta que ela recebeu na sexta-feira (10/10), em Mangaratiba, foram enviados pelo atleta, que participava de uma partida pela Seleção Brasileira na Coreia do Sul, onde ele marcou um gol. Fonseca também reforçou que eles não tinham um relacionamento sério, estavam apenas se conhecendo, mas deixou o futuro em aberto. “A questão agora é dele seguir a vida dele, eu vou seguir a minha… E se for pra ser, vai ser”.

Perguntada diretamente se está disposta a tentar algo com Vini Jr., ela não escapou da resposta:

Estou. Estou disposta a dar uma segunda chance, mas vamos ver.

A mais nova Rainha de Bateria da Grande Rio ainda celebrou a festa que ocorria no momento, na quadra da escola, em Caxias, pelo Dia das Crianças. Ela levou os três filhos e se jogou na diversão, sendo abraçada pela comunidade.