27/10/2025
Em ação conjunta, acusado de homicídios em Assis Brasil é preso em Sena Madureira

O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para que fossem tomadas as providências cabíveis

Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC), juntamente com agentes da Polícia Civil (PCAC), conseguiram prender, na manhã deste domingo, 26, em Sena Madureira, um homem de 23 anos, acusado de envolvimento em dois homicídios e em uma tentativa de homicídio, crimes ocorridos em Assis Brasil.

Segundo as informações levantadas, o homem teria envolvimento em dois homicídios | Foto: Ascom

Informados de que o suspeito, provável integrante de uma organização criminosa, estaria se escondendo no município de Sena Madureira, e que havia um mandado de prisão contra ele, a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, realizou uma operação no intuito de localizá-lo e prendê-lo. Ao chegar ao endereço indicado, avistaram o suspeito no momento em que cortava o cabelo na parte externa de um apartamento. Realizada a consulta nominal e constatado o mandado de prisão preventiva em seu desfavor, foi realizada a prisão.

Segundo as informações levantadas, o homem teria envolvimento em dois homicídios (um ocorrido em 21 de agosto e outro no dia 08 de outubro deste ano), bem como numa tentativa de homicídio a um indígena de 15 anos, no dia 03 de outubro, todos em Assis Brasil. O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Com informações Ascom PMAC

