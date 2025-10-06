Em ação rápida, PM captura criminoso e devolve moto furtada ao dono

Em uma ação rápida e eficiente, a Polícia Militar de Sena Madureira (8º BPM) conseguiu recuperar neste domingo (5) uma motocicleta XTZ, de cor preta, que tinha sido furtada do bar do careca, situado na estrada linha seca. Além disso, o autor do delito também foi preso em flagrante.

Após tomar conhecimento do caso, os policiais realizaram um bloqueio e, em determinado momento, visualizaram o autor. Sem ter como escapar, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Unidade de Segurança Pública, onde responderá pelo crime. Posteriormente, a motocicleta que se encontra em perfeito estado de uso será devolvida ao verdadeiro dono.

Essa é a segunda motocicleta que a PM conseguiu recuperar em menos de uma semana. A outra tinha sido roubada em Rio Branco. Durante uma blitz, na área urbana do município, o veículo foi apreendido e um morador preso pelo crime de receptação.