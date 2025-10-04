04/10/2025
Em alerta! Carelli proíbe bebidas destiladas em festas de “A Fazenda” por risco de metanol

Escrito por Portal Leo Dias
em-alerta!-carelli-proibe-bebidas-destiladas-em-festas-de-“a-fazenda”-por-risco-de-metanol

O diretor Rodrigo Carelli, anunciou que a festa desta sexta-feira (3/10) não contará com bebidas destiladas. Mesmo afastados da cidade grande, os peões de “A Fazenda 17” também precisam estar protegidos dos problemas que afetam o mundo externo. Diante do aumento dos casos de intoxicação por metanol no Brasil, a produção do reality reforçou que Itapecerica da Serra continuará sendo um ambiente seguro para os participantes e, portanto, sem bebidas destiladas!

“Hoje tem festa em #afazenda! O tema é ‘Batalha Naval’. E claro que não teremos bebidas destiladas devido aos últimos acontecimentos”, escreveu o diretor do núcleo de realities da Record TV. Ele ainda destacou que as únicas bebidas alcoólicas permitidas no programa serão vinho e cerveja, além das bebidas não-alcoólicas.

Reprodução: Instagram @rodrigomcarelli
Reprodução: Record TV
Rodrigo Carelli é o diretor de "A Fazenda 17" / Record
Reprodução: Portal LeoDias
Rodrigo Carelli
Foto: Edu Moraes
Entenda

O metanol é um tipo de álcool presente em pequenas quantidades em frutas e até mesmo produzido pelo nosso próprio organismo. No entanto, torna-se altamente tóxico quando sua concentração aumenta, já que é metabolizado de maneira diferente do etanol — o álcool etílico encontrado nas bebidas alcoólicas. Utilizado principalmente em aplicações industriais, como na fabricação de plásticos e solventes, o metanol não deve, em hipótese alguma, ser ingerido.

Casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas surgem de tempos em tempos. Eles podem ocorrer devido ao acúmulo acidental da substância em alguns processos caseiros de fermentação e destilação que não seguem as normas de segurança adequadas para eliminá-la. Também há situações em que o metanol é adicionado de forma deliberada em adulterações que buscam aumentar o teor alcoólico de bebidas falsificadas.

O metanol é altamente tóxico, mesmo em pequenas quantidades. Os sintomas de intoxicação costumam aparecer entre 12 e 24 horas após o consumo da bebida. A principal forma de prevenção é evitar bebidas de procedência duvidosa e não consumir drinks em estabelecimentos onde não se conhece a origem das garrafas. As informações são da Veja Saúde.

