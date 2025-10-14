Em alta no Palmeiras, Flaco López é exaltado por Scaloni antes de estreia pela Argentina

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, fez questão de destacar o bom momento de Flaco López, atacante do Palmeiras, na véspera do amistoso diante de Porto Rico. O jogo será realizado na noite desta terça-feira (14/10), em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e marcará a primeira oportunidade do centroavante vestir a camisa da Argentina.

Durante a entrevista coletiva que antecedeu a partida, Scaloni demonstrou grande confiança no desempenho do jogador e elogiou sua evolução recente. “Flaco, bem, não digo que ele nos surpreendeu, porque o acompanhamos há algum tempo, mas é verdade que ele progrediu significativamente nos últimos meses”, afirmou o treinador.

Scaloni também ressaltou o amadurecimento do atacante e a postura positiva dentro do grupo. “Ele realmente acredita no que é, que é um jogador muito bom e que ainda pode dar ainda mais. Então, estamos felizes com a contribuição dele, e acima de tudo porque ele é um ótimo garoto”, completou.

Por fim, o técnico indicou que o palmeirense deve ganhar minutos em campo nesta terça. “E se tudo correr bem, ele terá a chance de jogar e se desfrutar jogando pela sua seleção”, declarou Scaloni.

Flaco López atravessa o melhor momento de sua carreira. Pelo Palmeiras, soma 22 gols em 55 partidas na temporada de 2025, igualando a marca do ano anterior, mas com dez jogos a menos. Com o Brasileirão e a Libertadores ainda em andamento, o atacante tem a chance de superar o próprio recorde e encerrar o ano como artilheiro do time.

